Как коронуют иконы и какие чудеса случаются в исламе?

Среди многих почитаемых икон мы особо выделяем чудотворные образы. Есть немало свидетельств тому, как молитва перед такой иконой избавляла человека от болезней, помогала в неразрешимых, казалось бы, ситуациях.

Понятие «чудотворение» существует не только в христианстве, оно есть и во многих других религиях, в том числе в исламе.

Первую икону написал евангелист Лука

Чудотворные иконы представляют собой иконописное изображение, почитаемое как источник необычного воздействия. Считается, что причиной всех феноменальных явлений является сила Всевышнего, которая воздействует на людей или события через икону.

В православии есть более тысячи чудотворных икон, в основном это иконы Богородицы. Первым иконописцем в истории считается евангелист Лука, который принес собственноручно написанную икону Богородице и та благословила ее. А первой чудотворной иконой считается Спас Нерукотворный – плащаница с изображением Иисуса Христа, или, как ее еще называют, Мандилион. По преданию, изображение отправили эдесскому царю Авгарю, который после этого исцелился от проказы.

В XVIII веке было принято поклоняться только известным иконам, хранящимся в монастырях или храмах, так как у этих икон было больше шансов получить статус чудотворной. А вот если икона, пусть даже старая, была найдена где-нибудь в лесу или у реки, то поклонение ей считалось неправильным и церковными властями пресекалось. Особенно это касалось тех икон, которые находились в частном владении, так как выдавать обычную икону за чудотворную считалось грехом.

По христианским канонам, чудотворной считается икона, если после молитв перед ней люди получают помощь, однако все эти чудеса должны были удостоверить духовные власти. Если икона обнаруживала какие-то свойства чудотворной, ее опечатывали и помещали в алтарь. Затем создавали специальную комиссию, писали протокол, при этом должно было быть не менее трех свидетелей чудотворения, один из которых имел священный сан. Сегодня такие сложности уже не нужны, так как все местные иконы считаются достойными поклонения.

Для икон изготавливают специальные короны

В католической религии чудотворные иконы имеют еще одно название – коронованные. Коронация – это акт благодарности образам за чудеса на земле. Коронуют иконы сравнительно редко, ведь для этого необходимы очень веские причины. Разрешение на это дает Ватикан, а осуществляет коронацию сам Папа Римский или епископ, которого делегируют из Рима. После этой процедуры икона называется папской, или римской.

Первую чудотворную икону Богородицы короновали еще в 732 году для собора святого Петра. Короновал ее Папа Григорий III коронами с бриллиантами. Сначала чудотворные образа «награждали» коронами непостоянно, от случая к случаю. Так продолжалось до тех пор, пока Папа Урбан VIII не поручил епископской коллегии рассматривать все просьбы о коронации икон и статуй Христа и Богородицы и выдавать разрешение на коронацию. Немного позже, в 1630 году, кардинал Александр Сфорца Паллавичино даже основал специальный фонд для изготовления коронационных икон. Сначала коронацию проводили только в Риме, а затем торжества переместились и в другие города.

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Чудеса в исламе могут творить только пророки

В исламе икон не существует, так как изображение людей у мусульман запрещено, но зато существует само понятие чуда. Все исламские чудеса подразделяются на несколько видов, однако разобраться в них неподготовленному человеку не так просто.

Согласно Корану, источником любого чуда считается Аллах, а чудеса он осуществляет через человека, который является пророком. Настоящее чудо может иметь только положительное влияние на мир, должно быть понятным людям и соответствовать тому, о чем просили окружающие. Если случится что-то обратное просьбе, то настоящим чудом это считаться не будет. А еще, по законам ислама, чудо обязательно должно противоречить законам природы.

Самым большим чудом считается муджиза. Это чудо, являющееся одним из подтверждений того, что человек, который совершил его, – пророк и посланник Аллаха. Оно должно быть таким, чтобы никто не смог его повторить, также его нельзя использовать для достижения корысти.

Другая разновидность подобных чудес в исламе – карама – может произойти с теми, кто искренне верит в Аллаха и соблюдает все законы ислама. Для таких людей все необычные явления проявляются исключительно в чрезвычайных ситуациях. При этом о чудесах им лучше помалкивать и публично их не демонстрировать – это имеют право делать только пророки.

Если чудо происходит с обычным человеком, оно носит название мауна. Это может быть помощь в затруднительной ситуации, исцеление от болезней или исполнение какой-то просьбы. А вот разновидность чудес под названием ихана совершают неверующие и грешники. Считается, что во время этого происходит обычно не то, что задумывалось, а что-то прямо противоположное и обязательно причиняющее людям вред. Ну а самым большим и непревзойденным чудом святых в исламской религии считается аль-истикама – способность соблюдать божественные законы на протяжении всей жизни.

Коронованные иконы Украины

ТЕРЕБОВЛЯНСКАЯ ИКОНА МАТЕРИ БОЖЬЕЙ – одна из старейших «плачущих икон» Украины. Хранится в соборе Святого Юра во Львове.

САМБОРСКАЯ ИКОНА БОЖЬЕЙ МАТЕРИ – по преданию, икону нарисовал на кипарисовой доске сам евангелист Лука. Находится в церкви Рождества Пречистой Девы Марии в г. Самборе Львовской области.

БОГОРОДЧАНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ – копия, находится в церкви св. Иоанна Богослова в г. Богородчаны Ивано-Франковской области.

БЕРДИЧЕВСКАЯ ИКОНА МАТЕРИ БОЖЬЕЙ – главная католическая святыня Украины и Полесья. Почитается и католиками, и православными. Копия находится в костеле Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Бердичеве.

ГОШЕВСКАЯ ЧУДОТВОРНАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ – копия Ченстоховской иконы Божьей Матери. Хранится в Гошевском монастыре в Ивано-Франковской области.

ЗАРВАНИЦКАЯ ИКОНА БОЖЬЕЙ МАТЕРИ – поясной образ Богородицы. Папа Римский Пий IX придал ей паломническое значение. Хранится в Зарваницком храме Пресвятой Троицы.

На заглавном фото: Алтарь с коронованной Трокской иконой Божией Матери

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