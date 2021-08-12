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Россияне разлили нефть в Черном море – экологи предупреждают об опасности

Россияне разлили нефть в Черном море – экологи предупреждают об опасности

В районе российского города Новороссийска произошла экологическая катастрофа – разлив нефти в Черном море. Нефтепродуктами оказалось загрязнено более 80 квадратных километров. При этом реальные масштабы загрязнения россияне пытались скрыть, существенно занизив площадь разлива. Ситуация вызывает серьезные опасения у экологов.

Что произошло?

Как стало известно, авария произошла еще на прошедшей неделе, но известно о ней стало только накануне.

По данным Каспийского трубопроводного консорциума, выброс произошел 7 августа при закачке нефти на греческий танкер Minerva Symphony на терминале концорциума. Причиной аварии назвали «разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора», входящего в состав причального устройства.

Показательно, что первоначально консорциум указал, что в море попало порядка 12 кубометров нефти, а площадь разлива составила 200 квадратных метров.

Однако уже на следующий день Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) заявил, что, по данным наблюдения со спутника, вечером 8 августа площадь разлива составляла не менее 85 квадратных километров, то есть больше в 400 тысяч раз. По сведениям ИКИ, площадь разлива выросла с 0,26 до 85 квадратных километров за следующие сутки после аварии.

Также был опубликован соответствующий спутниковый снимок. На снимке представлено, что нефтяное пятно было вытянуто в открытое море с берега на расстояние 19 километров.

разлив нефти в Черном море, снимок со спутника

По информации российского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF), оно уже достигло берегов Анапы и в настоящее время расползается в сторону аннексированного Крыма.

По оценкам WWF, в акваторию вылилось не менее 100 тонн нефти, которая, «несмотря на оперативное включение спасателей, растеклась по колоссальной площади», и уже 8 августа площадь разлива увеличилась до 94 квадратных километров.

«Оба фактора сильно повышают масштаб негативного воздействия на местные морские организмы», – считают в организации.

«Гринпис» бьет тревогу

В то же время в международной независимой неправительственной экологической организации «Гринпис» предупреждают: в случае шторма разлив уже не удастся «отловить», а это негативно повлияет на жизнь как морских животных, так и человека.

«Большая часть разлива разнесется морем, часть пойдет в атмосферу. Это плохо, поскольку нанесет вред живым организмам и людям, которые будут этим дышать поблизости. Потому что это канцероген, который вызывает онкологию», – сообщают экологи.

По словам специалистов, чтобы ликвидировать разлив, необходимы специальные суда, в которых есть морские боны – специальные заграждения, предотвращающие распространение загрязнения.

И если в институте океанологии полагают, что пятно нефти у Новороссийска может полностью исчезнуть в течение четырех суток, в «Гринпис» уверены: сбор нефти займет до двух недель.

По мнению директора по проектам российского «Гринпис» Владимира Чупрова, испарится только часть нефти, другая же часть осядет на дно, и «максимально можно собрать 60-70% нефтеразлива».

В этой связи остается лишь гадать, «достанут» ли последствия нефтяной катастрофы до берегов Одессы…

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Фото: bbc.com и РАН

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Редакция ПРОФИЛЬ

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