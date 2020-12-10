В ноябре исполнилось ровно сто лет одному из самых трагических событий в жизни нашего Отечества. Ровно век назад начался окончательный исход из Крыма белой армии Врангеля, а также всех тех, кто не представлял себе жизни в новой, красной, России. Страну в те дни покинули не менее 150 тысяч человек, большинство из них – навсегда.

Последнее наступление

После эвакуации белого воинства из Новороссийска в Крым в конце марта 1920-го и отставки генерала Деникина, взявшего на себя ответственность за неудачу наступления на Москву, красные уже было поставили крест на белом движении. Однако новый командующий, генерал-лейтенант Петр Врангель, сумел вдохнуть в свои войска волю к победе.

Он привел в порядок деморализованные войска. Барон Врангель настоял на поставках от союзников по Антанте – англичан и французов – технической поддержки в виде танков, аэропланов, пушек и обмундирования, и 6 июня 1920 года бросился в последнее наступление. Армия Врангеля стала последней ударной силой белогвардейцев в борьбе с большевизмом на юге страны.

За наступательным порывом белых стоял точный стратегический расчет. Дело в том, что в апреле-мае красные бежали под натиском поляков, оставив даже Киев. В их тылу зрело недовольство украинских селян, измученных деятельностью «продотрядов». Казалось, еще одно усилие – и государство Ленина и Троцкого, с его «ЧК», останется страшным воспоминанием в истории нашего Отечества.

Врангель блестяще спланировал наступательную операцию. Белые разгромили силы красных, захватив около 10 тысяч пленных, большинство из которых тут же влили в свои ряды.

Решение «украинского вопроса» и поражение

Кроме того, Врангель постарался учесть политические ошибки Деникина. Зная, что боевые действия будут происходить на территории Украины, он постарался максимально решить «украинский вопрос». Барон был готов ради победы объединиться с украинскими республиканцами.

В августе главнокомандующий Русской армией обратился к петлюровцам напрямую, выпустив «Воззвание к украинцам». «Сыны Украины! Братья!.. В нашем единении – наше спасение, говорилось в нем. – Не восстанавливать старые порядки идем мы, а бороться за то, чтобы дать народу возможность самому быть хозяином своей земли».

И действительно, летом 1920 года на полуострове начиналась земельная и земская реформы – раздел крупных поместий в пользу крестьян. Деловые круги Крыма готовились продолжить морской экспорт зерновых. Высок был и градус культурной жизни. А высшей мерой наказания у Врангеля была… принудительная высылка в Советскую Россию.

Увы! К этому времени Петлюра, вместе с войсками Пилсудского, отступил в Польшу. Тем не менее осенью в ставку Врангеля прибыли сразу два конфликтующих меж собою украинских посольства. Одно – петлюровское из Польши, другое – от Украинского национального центра из Парижа. Врангель предложил такое решение «украинского вопроса» – выпустить грамоту населению Украины о возрождении запорожского казачества, что должно было объединить различных повстанческих атаманов. Гражданское же управление на территории Украины, по мере освобождения ее от большевиков, установить «в формах, основанных на исторических традициях казачества». Для этого предлагалось даже восстановить в былом величии Запорожскую Сечь, к бывшим землям которой уже не раз выходили белогвардейские части.

Наконец, 26 октября, после длительных переговоров, Врангель признал независимость Украинской Народной Республики и правительство атамана Петлюры.

В свою очередь и Симон Петлюра 30 октября вместе со своими министрами согласился на заключение соглашения с белыми. Так неожиданно закончилась для Симона Васильевича Гражданская война – в статусе союзника Врангеля.

Но в это время сам Петлюра, к сожалению, контролировал только свой кабинет министров в Варшаве, а барон Врангель – только Крым. Ведь последнее мощное наступление частей Белой армии в сентябре-октябре 1920 года, увы, потерпело неудачу.

Войска Михаила Фрунзе оттеснили армию Врангеля из Северной Таврии. И белогвардейские части вновь были изолированы в Крыму. Хотя их конец и был исторически предрешен, однако до самого октября 1920-го большинству белых все же верилось, что Врангелю удастся отстоять «Ворота в Крым» – Перекопский перешеек.

Поверили, что близок конец, когда Врангель издал в Севастополе приказ «Об оставлении Крыма», который основную массу гражданского населения и войск поразил своей неожиданностью.

Исход Белой армии и судьба оставшихся

В это время красные, действуя на направлении главного удара совместно с повстанческой армией Нестора Махно и Латышской дивизией, в ночь на 9 ноября прорвали оборону полуострова и вторглись в Крым.

Полки Врангелевской армии смогли оторваться от противника и отошли в портовые города Севастополь, Ялту, Феодосию, Керчь. Оттуда белое воинство 13-16 ноября уходило морем под прикрытием английских и французских военных кораблей. Эвакуироваться предложили всем, кто хотел. Думали, что таковых наберется тысяч 70, оказалось почти 150!

Это был грандиозный исход из поверженной Российской империи на Запад всех тех, кому не оставалось места в России большевицкой. Корабли держали курс на Босфор и Галлиполи в Дарданеллах. Далее были порты Болгарии и Королевства сербов, хорватов и словенцев, остров Лемнос и тунисский порт Бизерта в Средиземном море.

Судьба многих, кто остался в Крыму, оказалась страшнее. Фрунзе обещал всем добровольно сложившим оружие амнистию. Ленин же, узнав об этом, пришел в ярость, настаивая на расправе с пленными. Он прислал своих испытанных палачей: убежавшего из Венгрии от гнева народа революционера Бела Куна и фанатичную большевичку и известную садистку Розалию Землячку. Эта «фурия революции» лично участвовала в зверских расправах над пленными. Точное число замученных красным террором в Крыму неизвестно, одни историки писали о 50 тысячах, другие утверждали, что их было не менее 300.

Выжить по милости Бога

Среди тех, кто навсегда оставлял свое Отечество, не оказалось моего деда – Василия Авксентьевича Сурилова, ветерана Первой мировой, героя Брусиловского прорыва, бойца Одесского батальона Георгиевских кавалеров, участника легендарного похода на Москву генерала Деникина. Его свалил тиф, и в себя он пришел в госпитале, когда в Севастополе уже были красные. Ему повезло. Согласно распространенной тогда практике, пленных белогвардейцев в звании рядовых победители ставили в свой армейский строй как «пушечное мясо». Закончил военную службу он только в 1925 году на батареях Люстдорфа. Там он обучал пулеметной стрельбе пограничников и артиллеристов местного гарнизона.

С такой биографией выжить моему деду в 1930-х удалось не иначе как милостью Божьей. Его воспоминания легли в основу исторического романа моего отца «Омут» – о событиях Первой мировой и Гражданской войн.

Автор: Александр Сурилов

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