Глава Минздрава передумал посещать Одессу

Как сообщили в пресс служба министра, глава Минздрава перенес поездку на Одесчину из-за «очень важного заседания».

Новая дата визита Степанова в Одесскую область пока не известна.

Как писала ранее «Одесская жизнь», министр здравоохранения Максим Степанов может приехать в проверкой в одесские больницы. Его визит анонсировали на завтра, 11 декабря.

По данным Одесской ОГА, министр планировал принять участие в брифинге и рассказать о ситуации с распространением COVID-19 и об усилении карантинного режима в январе.