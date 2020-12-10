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Уникальная разработка «Инфоксводоканала» – теперь водопровод и канализация в смартфоне

Уникальная разработка «Инфоксводоканала» – теперь водопровод и канализация в смартфоне

«Инфоксводоканал» одним из первых в Украине разработал и успешно внедрил уникальный программный продукт – геоинформационную систему (ГИС).  Это электронная карта города, на которой отображены все водопроводные и канализационные сети, колодцы, задвижки.

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геоинформационная система «Инфоксводоканала»

При создании ГИС была проведена полная инвентаризация всех объектов водоканала и фотофиксация. Специалисты «Инфоксводоканала» наполнили карту множеством слоев с актуальной и важной информацией, создав при этом полноценный программный продукт. Он не имеет аналогов в Украине и содержит необходимые данные о местоположении и диаметрах трубопроводов, глубине заложения, их балансовой принадлежности, запорных арматурах и всех других объектах водопровода и канализации.

геоинформационная система «Инфоксводоканала»

Вместе с этим, функционал ГИС постоянно расширяется. Наряду с компьютерной версией, появилась мобильная версия. Сейчас сотрудники аварийных служб при выезде на место ремонтных работ с помощью смартфона  имеют возможность быстрого доступа ко всей необходимой информации о сетях. Это позволяет сократить время выявления мест, причин и характера возникших аварийных ситуаций, заранее подготовить необходимый материал и быстрее выполнить  ремонтные работы. Мастера водоканала с помощью смартфона могут посмотреть расположение проходящих рядом сетей других служб и предприятий, что очень важно при  при проведении раскопок. Кроме этого, на месте проведения ремонтных работ проводится фотофиксация всех этапов, что позволяет осуществлять  мониторинг качества и сроков выполнения работ.

геоинформационная система «Инфоксводоканала»

С помощью ГИС диспетчера «Инфоксводоканала» видят в онлайн режиме перемещение и место нахождения всего автотранспорта, спецтехники и аварийных бригад водоканала. Для этого автотранспорт оборудован GPS передатчиками, которые позволяют максимально быстро направлять к месту повреждения ближайшую бригаду.

Внедрение ГИС позволило при проведении ремонтных работ рассчитывать адреса потребителей, оставшихся без водоснабжения при отключениях, и размещать эту информацию на сайте «Инфоксводоканала».

геоинформационная система «Инфоксводоканала»

А установка специальных датчиков позволяет диспетчерам вести контроль давления воды в городской сети, более оперативно реагировать на неисправности и проводить регулировку системы подачи воды и насосных станций.

Этот программный продукт также незаменимый и для инженеров водоканала, которые используют возможность анализа аварийности и расчетного прогноза. Это позволяет определить какие наиболее аварийные участки трубопроводов следует обновить в первую очередь.

геоинформационная система «Инфоксводоканала»

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