На премьере фильма «Одесские Толстые. Кто они?» был приятно удивлен, когда режиссер Игорь Петров-Козловский подчеркнул, что не ошибся, пригласив Евгения Отаровича Лукашова на роль основателя Одесской скорой помощи Якова Бардаха.

И действительно, Лукашов создал запоминающийся образ интеллигентного человека, посвятившего жизнь медицине. Я выразил Лукашову свое восхищение:

– Евгений Отарович, так Вы ко всему еще и хороший киноартист!

А в ответ услышал:

– Это не первая роль. Снимался на Мосфильме и Одесской киностудии. К примеру, в «Тайнах старого хронометра». По молодости, как говорят, хотелось познать побольше.

– Да Вас и теперь не отнесешь к старикам. Вид элегантный и притягательная живинка в глазах. Скажите, что делать пожилым людям, чтобы быть в боевой форме, всегда и во всем успевать? Например, недавно старейшая жительница Закарпатья Иляна Влад, ей исполнилось сто три года, сказала, что для этого надо не лениться и много работать, не гневить Бога и любить близких. А Кристина Черная из Балтского района, когда отмечала свой сто восьмой день рождения, назвала главным фундаментом долголетия то, что она всегда слушала родителей. Особенно маму.

Лукашов, поразмыслив, сказал:

– Мудрые долгожители всегда рассуждают мудро. Что касается меня, то я всем говорю: спешите делать добро.

Проверка на зрелость

На одной из творческих встреч Евгений Отарович сказал: «Всем, что есть во мне хорошего, я обязан людям одержимым, в лучшем смысле этого слова. И, конечно же, перво-наперво матери и отцу».

Его мама, Констанца Феликсовна, была солисткой балета в Харькове, затем – в знаменитом ансамбле Игоря Моисеева в Москве. Позже Павел Вирский пригласил ее в Киев. Многие годы проработала балетмейстером в Одессе, где и родился Евгений.

– Мама была моим настоящим, большим другом, – рассказывал Евгений Отарович. – Она влюбила меня в море, в красоту природы, в искусство и приучила к тому, что все в этой жизни достигается упорным трудом. Ее очень уважали коллеги и ученики, чем я бесконечно горжусь.

– А что скажете об отце?

– Отар Михайлович был юристом. А еще его знали как известного грузинского шахматиста. Фронтовик. Многих боевых наград удостоен. Выходец из старинного дворянского рода.

– Не от него ли передалось пристрастие к танцам и покорению гор?

– Не знаю, может быть. Но в балетную школу меня отвела мама. С десяти лет я начал танцевать в Одесском оперном, в детском спектакле «Щелкунчик» и в других постановках. А когда в 1963 году в Одессе премьерно представили балет Хачатуряна «Спартак», я исполнил в нем уже три партии.

– Вам прочили успех, но Вы оставили балет. Почему?

– Верх взяла музыка. Уже когда занимался фортепиано в музыкальной школе, я прикипел к ней душой.

– Можно подумать, что Вы росли эдаким нарциссом в саду искусства.

– Да боже упаси! Как только удавалось, рвался на улицу. Заплывал далеко в море на надувной автомобильной камере, дрался с мальчишками. Бывало, и уроки в школе пропускал.

– А как проходило становление Вашей творческой натуры?

– Сначала была эстрада. В разных музыкальных коллективах проходил проверку на зрелость. Продолжал музыкальное образование. А в тот день, когда пригласили в Одесскую филармонию пианистом первой категории, будто побывал на седьмом небе.

Со временем к Лукашову пришла известность, и он стал своим человеком в кругу знаменитостей. Памятными стали для него встречи с Юрием Гагариным, Евгением Светлановым, Тихоном Хренниковым, Павлом Вирским, Вольфом Мессингом. Поэт Андрей Вознесенский написал тогда: «Дай Бог Евгению и смелости, и счастья».

– Евгений Отарович, а когда и от чего Вы испытывали это самое счастье?

– Да хотя бы от гастролей. По всему бывшему Советскому Союзу ездил. Аккомпанировал звездам эстрады, певцам. В Одессе был в одной связке с Глебом Драновым, Анатолием Рихтером. Играл на аккордеоне. Руководил эстрадным оркестром Одесского сельхозинститута. Как пианист выступал и за рубежом. Много хорошего помнится. И я стараюсь отдавать людям сполна то, что получил от них, – тепло и доброту.

– А почему Андрей Вознесенский попросил у Бога для вас именно смелости?

– Андрей знал о моих небезопасных походах в горы за самоцветами, в тайгу, где не так-то просто все складывалось.

Талант дарителя

– Не зря и известный поэт Николай Базилев посвятил Вам стихотворение «До скорого!..» Оно начинается так: «Опять уходит друг в края, где ни тропинок, ни дорожек. Помилуй Бог, там даже хлебных крошек не оказаться может вдруг».

– Как-то побывал на выставке самоцветов. Решил собрать собственную коллекцию. И началось – Урал, Хабаровский край, Камчатка, Бурятия, Крым, Казахстанские рудники, Волынь. Коллекция получилась. После того как ее отметили наградой на ВДНХ, решил создать народный музей «Самоцветы СНГ». С экспозицией побывал в Болгарии, Италии, Никарагуа, бывшей Югославии и в других странах. И доныне там хранятся подаренные мною самоцветы.

– Не жаль было расставаться с драгоценностями?

– Ничуточки. Разве можно сожалеть о том, что приносит людям радость? Пусть они наслаждаются таинственными автографами природы. Первозданная прелесть самоцветов рождает душевное спокойствие.

– Теперь мне ясно, почему Вы так щедро раздариваете и картины из своей коллекции.

– Именно поэтому. Прекрасное мгновение должно останавливаться не только для меня.

Евгений Отарович рассказал, что увлечение картинами началось с детства после посещений музея западного и восточного искусства, неподалеку от которого он жил.

Бывал в мастерских художников, подружился с ними. В частности, с Фраерманом, Зайченко. Дружил с дочерью Костанди. Ему подарили картины Вера Акимович, Марфа Цамакион, академик живописи Божий, незабвенные мастера кисти Злочевский, Беспалый, Лоза и многие другие.

– Вы провели сотни выставок, стали почетным членом Национального союза художников Украины. А сами не пробовали писать картины?

– Не отважился. Но рад, что проводимые мною выставки вызывают интерес у зрителей. Особое удовлетворение испытываю от того, что в селе Кордон Лиманского района при большом стечении людей открыл народную галерею из шестидесяти двух картин моей коллекции. Подарил их сельскому Дому культуры.

– В вашем творческом багаже есть книга стихов «Желаю вам». А не посещала ли Вас мысль о написании воспоминаний о былом? На мой взгляд, у Вас получились бы интересные мемуары. Вы ведь принимали участие в разработке концепции образования в Одессе, были членом жюри всеукраинских и международных фестивалей, конкурсов, смотров молодых талантов и комиссии по присуждению премии имени Дерибаса.

– Надо подумать. Действительно, есть о чем рассказать. Вот сейчас вспомнилось, как в 1986 году выступал с концертом перед чернобыльцами-ликвидаторами. После землетрясения в Спитаке играл «Реквием» Арама Хачатуряна из балета «Спартак». Люди, стоя, со слезами на глазах слушали музыку. Памятны выступления перед воинами – участниками АТО.

Человек среди людей

Евгений Отарович постоянно занимается благотворительной деятельностью. Как пианист выступил на сотнях концертов и продолжает выступать на безвозмездной основе. Спонсировал издание каталогов выставок работ художников, сборников научных статей. Музею еврейской культуры передал в дар рисунки еврейских художников. Свято-Архангело-Михайловскому женскому монастырю – старинные иконы, книги. Для одного из концертных залов приобрел рояль «Блютнер». В различные фонды подарил более трехсот уникальных предметов культурного наследия. В 1996 году была учреждена стипендия для одаренных детей имени Е.О. Лукашова.

Подвижнический труд заслуженного работника культуры Украины, почетного доктора искусствоведения, профессора культурологии Лукашова по достоинству оценен обществом. Евгений Отарович награжден орденами «За заслуги» третьей степени, «За гуманизм и милосердие», «Рождество Христово», медалями – международными золотыми «За укрепление мира» и «Борец за мир», «Чернобыль. За гуманизм», «Милосердие и благородство» и другими знаками отличия. Имя Е.О. Лукашова занесено в энциклопедию «Одессика».

Виктор Мамонтов

Фото: odessitclub.org

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