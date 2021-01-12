“Укрзалізниця” запустила продажу билетов через Viber и Telegram

“Укрзалізниця” запустила собственный чат-бот для общения с пассажирами в Viber и Telegram.

Бот предоставляет справочную информацию. Также через него можно купить билет на поезд и заказать питание в пути.

Доступно это на трех языках: украинском, русском, английском. Правда, купить билеты на данном этапе можно лишь в скоростные поезда класса Интерсити+.

Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Бот можно найти ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

Напомним, что билеты на поезда в Украине будут дорожать каждый месяц.