О Кире Муратовой

Для меня Кира была чем-то большим, чем режиссер или друг. Я восприняла ее сразу как учителя. Когда меня кто-то критиковал или обижал, она всегда меня защищала. Я ее очень любила. Она меня открыла, научила многому – почти всему в кино. Она всегда была беспощадно честна со мной. Да и со всеми. И постоянно изумляла меня своими жизненными и творческими установками и своею дерзостью, которая бывает только у очень юных.

Мой главный жизненный урок от Киры – быть одной, отдельной. Уметь пойти против всех. Уметь быть раздражающей – уметь смириться с непониманием и все равно продолжать. И она меня научила любить кино. И прощать. И быть женщиной-режиссером – тоже научила она. Она как второй мой университет, который длился почти тридцать лет.

О творчестве и талантах

Моя мама – жертва кинематографа, ходила все время в кино на вечерние сеансы, а так как меня не с кем было оставить – водила с собой. Я умирала там от тоски, но вот так с юных лет была приобщена к кино.

В школе я просто сочиняла истории. Потом зачитывала свои тексты на переменах, но говорила, что это написал писатель Рытхэу – «псевдоним» взяла за эффектность фамилии из взятой наугад книги с полки у моей мамы. Я не знала, что это чукотская фамилия, и в школе «лечила» всех, что это американский писатель. Все верили. Кстати, мои рассказы имели успех, и одноклассники требовали продолжения.

О планах на будущее

Я никогда не ждала, чтобы мне предложили работу, я ее себе сама даю, и в этом смысле привыкла ни от кого не зависеть. Когда не было работы после института – я сама написала себе монологи медсестры для фильма Киры Муратовой. Приехав к ней в Одессу на пробы, поняла, что никак не гожусь на роль в фильме, но Кире было жаль от меня отказываться. С тех пор я обрела статус артистки, и мое творческое поле расширилось! Сегодня мне бы хотелось еще снять несколько хороших фильмов, а потом я бы пошла писать. Жила бы тихой жизнью.

О «звездных» комплексах и обидах

Я постоянно полна к себе претензий. Я вечно недовольна собой. Пытаюсь контролировать себя, даже достигаю переменного успеха. С другой стороны, можно на эту мою «болезнь» посмотреть по-другому. Может, именно эта требовательность к себе не дает мне шансов опуститься, перестать работать над собой.

Я вообще склонна из своих комплексов высекать положительные моменты. Тратиться на негативное неконструктивно, непродуктивно и невыгодно. Надо пропускать все это. Пропускать обиду. Когда тебе наносят какую-то обиду, уметь пропустить ее мимо себя, не расстраиваться, не обижаться. Это помогает.

Источники: kp.ua, daily.afisha.ru, instyle.ru, elle.ru

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