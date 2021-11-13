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Этот день в истории Одессы: 140 лет назад родился авиатор Михаил Ефимов

Этот день в истории Одессы: 140 лет назад родился авиатор Михаил Ефимов

140 лет тому назад, 13 ноября 1881 года, родился первый авиатор Одессы Михаил Ефимов.
Об этом напоминает Всемирный клуб одесситов.

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Михаил Никифорович Ефимов (1881-1919 гг.) родился в селе Аполье Духовщинского уезда Смоленской губернии.

В конце XIX века семья Ефимовых переехала в Одессу и поселилась в доме № 24 на улице Княжеской. В 1902 году Михаил окончил Одесское железнодорожное техническое училище. В 1908 году он стал чемпионом России по мотоциклетному спорту.

Знаменательный полет Михаила Ефимова

Первый летательный аппарат одесский аэроклуб приобрел в 1909 году, и первый полет на планере совершает Ефимов, это был и первый в его жизни самостоятельный полет.

А в марте 1910 года Ефимов совершил свой знаменитый полет на аэроплане “Фарман-4”. Он взлетел, сделал три круга на высоте 50 метров и плавно опустился на землю. Благодарная публика несла любимца Одессы на руках.

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В 1912 году Ефимов разработал приспособление, позволявшее пилоту запускать авиационный двигатель без посторонней помощи.

Война, фронт и расстрел Михаила Ефимова

В 1914 году, когда началась Первая Мировая война, Михаил Ефимов подает рапорт об отправке его на фронт. С апреля 1915 года он начал службу в качестве летчика-охотника (добровольца) в 32-м авиационном отряде на Западном фронте. Ему присвоили чин прапорщика. Мужественный летчик, он становится полным Георгиевским кавалером и награждается орденом Анны III степени с мечами. Ефимов воевал в 6-м авиаотряде и 4-м отряде истребителей.

В начале 1917 года Ефимов был переведен в гидроавиацию Черноморского флота. Здесь его застала весть о февральской революции. Ефимова назначают флагманским летчиком при комиссаре гидроавиации.

Весной 1918 года в захваченном немцами Севастополе Ефимов был арестован. Из тюрьмы он вышел только тогда, когда Красная Армия освободила город. После занятия в июле 1919 года Севастополя деникинскими войсками Ефимов отступил с Красной Армией из Крыма в Одессу. В августе 1919 года Одессу захватывает белогвардейский десант.

Ефимов скрывался, но был арестован и 19 августа 1919 года расстрелян.

Память о Михаиле Ефимове в Одессе и не только

31 мая 1988 года по инициативе астронома Тамары Смирновой Международный планетный центр утвердил название “Ефимов” для малой планеты №2754.

В Одессе именем Ефимова названа улица в районе Ближних Мельниц и установлены мемориальные доски: на доме по Княжеской улице, где он жил, на здании бывшего железнодорожного технического училища, а также на трибуне Одесского ипподрома.

27 апреля 2005 года в Одессе на территории Госпредприятия МО Украины “Одесавиаремсервис” в торжественной обстановке был открыт памятник М.Н. Ефимову.

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Фото с Facebook-страницы Всемирного клуба одесситов

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Редакция ПРОФИЛЬ

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