Этот день в истории Одессы: 140 лет назад родился авиатор Михаил Ефимов

140 лет тому назад, 13 ноября 1881 года, родился первый авиатор Одессы Михаил Ефимов. Об этом напоминает Всемирный клуб одесситов.

Михаил Никифорович Ефимов (1881-1919 гг.) родился в селе Аполье Духовщинского уезда Смоленской губернии.

В конце XIX века семья Ефимовых переехала в Одессу и поселилась в доме № 24 на улице Княжеской. В 1902 году Михаил окончил Одесское железнодорожное техническое училище. В 1908 году он стал чемпионом России по мотоциклетному спорту.

Знаменательный полет Михаила Ефимова

Первый летательный аппарат одесский аэроклуб приобрел в 1909 году, и первый полет на планере совершает Ефимов, это был и первый в его жизни самостоятельный полет.

А в марте 1910 года Ефимов совершил свой знаменитый полет на аэроплане “Фарман-4”. Он взлетел, сделал три круга на высоте 50 метров и плавно опустился на землю. Благодарная публика несла любимца Одессы на руках.

В 1912 году Ефимов разработал приспособление, позволявшее пилоту запускать авиационный двигатель без посторонней помощи.

Война, фронт и расстрел Михаила Ефимова

В 1914 году, когда началась Первая Мировая война, Михаил Ефимов подает рапорт об отправке его на фронт. С апреля 1915 года он начал службу в качестве летчика-охотника (добровольца) в 32-м авиационном отряде на Западном фронте. Ему присвоили чин прапорщика. Мужественный летчик, он становится полным Георгиевским кавалером и награждается орденом Анны III степени с мечами. Ефимов воевал в 6-м авиаотряде и 4-м отряде истребителей.

В начале 1917 года Ефимов был переведен в гидроавиацию Черноморского флота. Здесь его застала весть о февральской революции. Ефимова назначают флагманским летчиком при комиссаре гидроавиации.

Весной 1918 года в захваченном немцами Севастополе Ефимов был арестован. Из тюрьмы он вышел только тогда, когда Красная Армия освободила город. После занятия в июле 1919 года Севастополя деникинскими войсками Ефимов отступил с Красной Армией из Крыма в Одессу. В августе 1919 года Одессу захватывает белогвардейский десант.

Ефимов скрывался, но был арестован и 19 августа 1919 года расстрелян.

Память о Михаиле Ефимове в Одессе и не только

31 мая 1988 года по инициативе астронома Тамары Смирновой Международный планетный центр утвердил название “Ефимов” для малой планеты №2754.

В Одессе именем Ефимова названа улица в районе Ближних Мельниц и установлены мемориальные доски: на доме по Княжеской улице, где он жил, на здании бывшего железнодорожного технического училища, а также на трибуне Одесского ипподрома.

27 апреля 2005 года в Одессе на территории Госпредприятия МО Украины “Одесавиаремсервис” в торжественной обстановке был открыт памятник М.Н. Ефимову.

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Фото с Facebook-страницы Всемирного клуба одесситов