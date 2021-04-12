Покоривший небо: Михаил Ефимов – первый авиатор Одессы

В этом году мы отмечаем сразу две даты, связанные с авиацией и космонавтикой. 12 апреля исполняется ровно 60 лет первому полету человека в космос, а осенью одесситы отметят 140-летие со дня рождения первого авиатора, механика, известного спортсмена начала XX века Михаила Ефимова.

И хотя в то время, когда Михаил Ефимов совершал свои полеты, о космонавтике и мечтать не приходилось, летчик внес свой вклад в развитие этой отрасли.

Одесского авиатора обучал французский летчик-ас

В Одессу Михаил Ефимов переехал в 10-летнем возрасте, вместе с семьей. Его определили в железнодорожное училище, где он увлекся многими техническими новинками.

В 1909 году Ефимов решил покорить воздушное пространство и совершил первый в Одессе полет на планере — в то время очень модное увлечение для состоятельных людей. И барон Ксидиас оплатил обучение Михаила Ефимова во Франции. Ефимов оказался настолько талантливым учеником, что заинтересовал самого Анри Фармана. А вскоре одесский летчик установил рекорд по продолжительности полета с пассажиром, оттеснив на второе место американца Орвилла Райта.

В марте 1910 года состоялось событие, которое собрало на поле одесского ипподрома огромную толпу зрителей. Михаил Ефимов продемонстрировал первый полет в присутствии публики. Это были первые публичные полеты на территории империи, которые положили начало развитию отечественной авиации.

На аэроплане «Фарман IV» Ефимов поднимался в воздух на высоту 50 метров пять раз. Дважды в самолете находились пассажиры: один раз банкир Ксидиас, второй раз — председатель одесского аэроклуба Артур Анатра. После приземления Михаила Ефимова увенчали лавровым венком с надписью: «Первому русскому авиатору».

Ефимов отличился во многих соревнованиях авиаторов — в Ницце, Вероне, Руане, Реймсе, Будапеште.

Память о Ефимове в Одессе

Сегодня в Одессе именем Ефимова названа улица в районе Ближних Мельниц, установлены мемориальные доски: на доме по Княжеской улице, где он жил, на здании бывшего железнодорожного технического училища, а также на трибуне Одесского ипподрома. В 1988 году Международный планетный центр утвердил название «Ефимов» для малой планеты номер 2754. А чуть более 15 лет назад на территории предприятия «Одесавиаремсервис» был открыт памятник Михаилу Ефимову.

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Михаил Ефимов совершал дерзкие вылеты в тыл врага

С 1910 года он работал инструктором в севастопольской авиашколе. Здесь Ефимов впервые осуществил крутые виражи, пикирование и планирующий полет с выключенным двигателем.

Через год он снова отличился — на сей раз на Второй международной авиационной неделе в Петербурге, которая носила преимущественно «военный» характер. В программе соревнований были полеты, попадание в цель снарядом с высоты не менее ста метров. А посадку требовалось произвести в очерченный на поле аэродрома контур корабля. В него же нужно было попасть при метании снарядов, вместо которых использовали мешки с мелом. Победителем в обоих соревнованиях стал Михаил Ефимов.

Авиатор также совершенствовал аэропланы, изобретал различные приборы для них. Например, он разработал приспособление, позволявшее пилоту запускать авиационный двигатель без посторонней помощи.

С началом Первой мировой войны Ефимов ушел в действующую армию в качестве летчика-добровольца. Он умудрялся совершать дерзкие рейды по неприятельским тылам, успешно бомбил и фотографировал позиции противника. За мужество его наградили четырьмя Георгиевскими крестами – Ефимов стал полным Георгиевским кавалером.

Интриги чиновников помешали изобретению

Позже Ефимова отправили на службу при Киевской военной школе летчиков, где он трудился над проектом летательного аппарата собственной системы. Но работу он так и не завершил, помешали интриги чиновников самого высокого ранга.

Ефимова снова отправили на фронт, но авиатор решил довести изобретение до конца. Он самовольно отправился в Севастополь, чтобы испытать некоторые узлы будущего аэроплана. За это его посадили на гауптвахту и пригрозили трибуналом. В 1916 году летчика перевели на Румынский фронт, где он служил на самолете «Ньюпор-11». На этом истребителе Михаил Ефимов выполнил десятки боевых вылетов.

Во время Февральской революции Ефимова избрали членом комитета гидроавиации. Весной 1918 года Крым был оккупирован германской армией, и Ефимова арестовали, но спустя год он был освобожден. Вскоре машина Ефимова застряла под Херсоном, и ему пришлось пешком добираться в Одессу.

В августе 1919 года в Одессе высадился белогвардейский десант. Михаила Ефимова арестовали и казнили.

Имена авиаторов увековечены в названиях улиц Одессы

Одесса стала родиной космонавтов и авиаконструкторов, летчиков и воздухоплавателей.

Именем Георгия Добровольского назван проспект в жилмассиве Котовского.

Улице в жилмассиве Таирова присвоили имя академика Сергея Королева.

Бронзовый бюст Валентина Глушко установлен на проспекте его имени, а на доме №10 по улице Ольгиевской, где жил будущий ученый, установлена мемориальная доска.

Имя Героя Советского Союза Николая Краснова носит улица в Одессе.

На 5-й станции Большого Фонтана есть Сквер героев-летчиков 69-го истребительного авиаполка.

В честь морского летчика, Героя Советского Союза, капитана Андрея Кондрашина названа улица в микрорайоне Чубаевка.

На Пересыпи по улице Черноморского Казачества у Ярмарочной площади есть памятник погибшему в 1944 году военному летчику Михаилу Плохому.

Памятник уроженцу Одессы Сергею Уточкину — одному из первых русских воздухоплавателей, расположен в Городском саду на лестнице с внешней стороны здания, где когда-то был кинотеатр родных братьев авиатора. Он выглядит совсем не как мэтр авиации, а как обычный одесский паренек, пускающий в небо бумажный самолетик.

Улица Большая Арнаутская ранее носила имя Валерия Чкалова — знаменитого летчика-испытателя, Героя Советского Союза, который впервые в истории авиации совершил беспосадочный перелет из Москвы в Ванкувер через Северный полюс (1937 год). Также в Одессе есть санаторий имени Чкалова, где летчику установлен памятник.

И, конечно, в Одессе есть проспект Гагарина, названный в честь первого космонавта Земли, который первым совершил полет в космос 12 апреля 1961 года.

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