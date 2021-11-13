Под Одессой полицейский автомобиль влетел в Mitsubishi – есть пострадавшие

Сегодня днем, 13 ноября, на трассе под Одессой произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля полицейских.
Об этом сообщили в патрульной полиции Одесской области.
Авария случилась около 16:00 часов на автодороге Одесса – Мелитополь – Новоазовск, под селом Сычавка.
По словам очевидцев, служебный автомобиль полицейских Renault Sandero выехал на встречную полосу, чтобы затормозить какую-то машину, однако почти сразу же столкнулся “лоб в лоб” с двигавшимся навстречу Mitsubishi. После столкновения полицейский автомобиль вылетел за пределы проезжей части и перевернулся.
В результате пострадали водители и пассажиры обоих авто, в том числе женщина с 2-х и 4-х летними детьми из автомобиля Mitsubishi. Серьезно травмирован водитель Renault. Получила травмы и девушка-полицейская, которая находилась в Renault.
Всех пострадавших госпитализировали.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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Фото: Телеграм-канал “Новости Одесса”