Под Одессой полицейский автомобиль влетел в Mitsubishi – есть пострадавшие

Сегодня днем, 13 ноября, на трассе под Одессой произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля полицейских. Об этом сообщили в патрульной полиции Одесской области.

Авария случилась около 16:00 часов на автодороге Одесса – Мелитополь – Новоазовск, под селом Сычавка.

По словам очевидцев, служебный автомобиль полицейских Renault Sandero выехал на встречную полосу, чтобы затормозить какую-то машину, однако почти сразу же столкнулся “лоб в лоб” с двигавшимся навстречу Mitsubishi. После столкновения полицейский автомобиль вылетел за пределы проезжей части и перевернулся.

В результате пострадали водители и пассажиры обоих авто, в том числе женщина с 2-х и 4-х летними детьми из автомобиля Mitsubishi. Серьезно травмирован водитель Renault. Получила травмы и девушка-полицейская, которая находилась в Renault.

Всех пострадавших госпитализировали.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Читайте также:

Фото: Телеграм-канал “Новости Одесса”