Эти удивительные бомбоубежища: башни, сварные конструкции и грядки на крышах

С начала войны для нас одним из самых актуальных стал вопрос существования бомбоубежищ, которые спасли жизнь не одному человеку во время обстрелов. История таких укрытий насчитывает не одно десятилетие, а разновидности убежищ могут поразить даже самое богатое воображение.

Первыми убежищами были подвалы и метро

Люди искали убежища еще во время античных войн, когда метательные орудия «обстреливали» вражеские города камнями, горящей смолой и даже трупами, чтобы вызвать мор в осажденном городе. На смену осадным машинам пришла артиллерия, однако настоящим бедствием для людей стали обстрелы городов и их жителей во время Первой мировой войны. Тогда же люди и озаботились созданием защитных сооружений.

Первым пример строительства спасительных укрытий показал Лондон. В 1914 году столицу Великобритании бомбили медленные и неповоротливые дирижабли, но к концу войны появились бомбардировщики, опасность от которых была более значительной. Кроме того, Лондон обстреливали с берегов Ла-Манша. Уже тогда в качестве укрытий англичане стали использовать метрополитен и укрепленные подвалы домов. Хотя они не выдерживали прямого попадания бомбы, зато защищали от осколков стекол, камня и кирпича.

Более или менее современные защитные сооружения появились только после начала Второй мировой войны. Первым в мире универсальным бомбоубежищем стало и продолжает оставаться метро. Кроме того, в качестве укрытий стали использовать подвалы, железнодорожные арки, подземные переходы и другие тоннели. Некоторые историки даже высказывали предположение, что сегодня весь Лондон окружен цепью бомбоубежищ.

В военное время создавать разветвленные укрытия для населения стали во всем мире, но особенно серьезно к этому относились в СССР, Англии и Германии. В крупных городах строили многоуровневые подземные бомбоубежища, в которых можно было находиться по нескольку дней. Если не было специализированных укрытий, жители советских городов укрепляли подвалы и блиндировали мешками с землей дома. В этом случае даже при попадании бомбы или снаряда люди оставались живы.

Англичане использовали семейные убежища

В Великобритании строили не только общественные, но и индивидуальные мини-убежища, известные как укрытие Андерсона и укрытие Моррисона. Идею разработки убежища Андерсона приписывают тогдашнему министру внутренних дел Великобритании. Первая модель этого убежища появилась в 1938 году, уже через две недели после начала разработок. Для проверки прочности конструкции министр тут же взобрался на нее и немного попрыгал. Он остался доволен результатом, и концу февраля 1939 года в Англии появились первые счастливые обладатели этих убежищ.

Конструкцию Андерсона собирали из листов гофрированного железа, углубляли в землю и покрывали слоем земли сверху. Внутри обустраивали спальные места, а снаружи на защитной земляной насыпи британцы даже сажали цветы и овощи. Однако когда началась осень с дождями и низкими температурами, энтузиазма в отношении убежищ Андерсона у британцев поубавилось. Впрочем, они оказались на редкость прочными и многие из них существуют и поныне.

Убежище Моррисона было создано по инициативе следующего министра внутренних дел Герберта Моррисона. Оно предназначалось для внутридомового использования и было спроектировано таким образом, чтобы выдерживать обрушение двухэтажного дома. Эти укрытия выдавали в виде монтажных комплектов, и их нужно было самому собирать внутри дома. Они состояли из стальных пластин и проволочной сетки типа «матрас». Когда убежище не применялось по назначению, его можно было, слегка видоизменив, использовать в качестве обеденного стола. По мнению экспертов, эти убежища спасли многие жизни: если они были собраны правильно, то становились весьма эффективной защитой.

Строили, но не сохранили

После Второй мировой войны в любой стране мира стали строить бомбоубежища, придерживаясь определенных норм. При этом учитывалось, что в военное время они будут использоваться для защиты, в мирное — для хозяйственных нужд. В советское время убежища оборудовали во всех общественных местах — больницах, школах, на предприятиях. Там должно было быть строго регламентированное количество входов и выходов, медицинских пунктов, тоннелей. Кроме того, защитные сооружения оборудовали автономными вентиляцией, водоснабжением, канализацией, электроэнергией.

Сейчас в Украине функционируют убежища, которые достались нам в наследство от СССР. По нормативам гражданской обороны, бомбоубежища должны находиться почти в каждом квартале. Однако в мирное время, чтобы такое количество убежищ содержать в «рабочем» состоянии, нужно было потратить немалые деньги, поэтому многие из них перешли в частные руки, стали складскими помещениями, магазинами, спортзалами. Итог этого мы увидели собственными глазами, когда на Украину стали падать первые ракеты и снаряды.

Построить было проще, чем разрушить

В Германии во время Второй мировой войны строили специальные железобетонные укрытия конусообразной формы — хохбункеры, которые были предназначены для защиты от авианалетов. Лучшей защитой была именно их форма: конструкторы полагали, что изогнутые стены отразят любую бомбу, которая отрикошетит при прямом попадании.

Аналогов хохбункерам в других странах не было. Эти укрытия обычно состояли из больших подземных бетонных блоков, толщиной до 1,5 метра. Внутри поддерживалась температура от семи до 10 градусов, что делало их идеально подходящими для лабораторий как во время, так и после войны. Тогда же стали прятать под землю и целые военные заводы. Многие из хохбункеров можно увидеть и сегодня. Их переоборудовали в офисы, складские помещения, больницы и школы, так как снести было просто невозможно. Например, при попытке разрушить один из бункеров, строителям удалось добиться только того, что в одной из стен образовалась небольшая трещина.

Убежища для пешеходов и водителей

Во время Второй мировой войны лучше всего защищали своих граждан власти Великобритании. На улицах были построены так называемые общественные укрытия, где во время налета могли спрятаться пешеходы, водители и пассажиры проезжающего транспорта. Работы проводились под контролем геодезистов. Стены убежищ толщиной 35 сантиметров строили из кирпича и покрывали железобетонными крышами толщиной 30 сантиметров. Убежища, рассчитанные примерно на 50 человек, были разделены на секции, в которых стояли шесть коек.