Новости Одессы и Одесской области

Одесский чиновник сравнил тероборону с бандформированием, но должность сохранил

Одесский чиновник сравнил тероборону с бандформированием, но должность сохранил

Зампредседателя Одесского облсовета Вадим Шкаровский остался на своей должности. Для его снятие не хватило голосовов. Он в начале года сравнил тероборону с бандформированием.

Об этом стало известно из хода сессии Одесского областного совета.

Предложение снять Шкаровского с должности внес депутат Михаил Шмушкович. Предложение поддержали 28 депутатов, но этого количества голосов оказалось недостаточно для его принятия.

Напомним, что Вадим Шкаровский на заседании сессии в феврале этого года, комментируя создание территориальной обороны, сравнил ее с «бандформированиями». Правда, позже он извинился за свои высказывания.

Ранее он называл Революцию Достоинства «государственным переворотом, развалившим страну» и инициировал создание мемориала погибшим 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов на Куликовом поле.

В 2020 году Шкаровский был избран депутатом Одесского областного совета по списку уже запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ. Его назначили заместителем председателя совета.

Читайте также:

Одесский облсовет скрывает свои решения от граждан: результаты расследования

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить