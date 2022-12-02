Одесский чиновник сравнил тероборону с бандформированием, но должность сохранил

Зампредседателя Одесского облсовета Вадим Шкаровский остался на своей должности. Для его снятие не хватило голосовов. Он в начале года сравнил тероборону с бандформированием.

Об этом стало известно из хода сессии Одесского областного совета.

Предложение снять Шкаровского с должности внес депутат Михаил Шмушкович. Предложение поддержали 28 депутатов, но этого количества голосов оказалось недостаточно для его принятия.

Напомним, что Вадим Шкаровский на заседании сессии в феврале этого года, комментируя создание территориальной обороны, сравнил ее с «бандформированиями». Правда, позже он извинился за свои высказывания.

Ранее он называл Революцию Достоинства «государственным переворотом, развалившим страну» и инициировал создание мемориала погибшим 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов на Куликовом поле.

В 2020 году Шкаровский был избран депутатом Одесского областного совета по списку уже запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ. Его назначили заместителем председателя совета.

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