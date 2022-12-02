Как бесплатно сделать магнитно-резонансную и компьютерную томографию?

В Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) напоминают, что рентген, магнитно-резонансная томография (МРТ) и компьютерная томография (КТ) бесплатны, если их назначает врач и выписывает направление. С электронным или бумажным направлением нужно обратиться в медучреждение, заключившим договор с НСЗУ.

Если обследование назначил врач во время лечения в стационаре или пациента доставили на «скорой» – обследование бесплатное и без направления, сообщают в Национальной службе здоровья.

Заплатить за радиологическое обследование придется, если пациент самостоятельно решил пройти его без направления врача.

Узнать контакты медучреждения, заключившего договором с НСЗУ, а также, предоставляет ли то или иное медучреждение нужную услугу, можно по телефону 16-77.

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