История Одессы: 140 лет со дня рождения Саши Черного

Настоящее имя поэта Александр Гликберг. Он родился в доме на улице Ришельевской, 74, в семье провизора. В гимназию мальчика отдали только в 10 лет, а в 15 лет он сбежал из дома. Один из журналистов, познакомившись с ним, написал статью, которую увидел председатель Крестьянского присутствия. Он устроил юношу в гимназию, но там Саша надолго не задержался — поссорился с директором и был отчислен.

Потом он служил в армии, работал на таможне на границе с Австро-Венгрией, а после этого перебрался в Петербург, где устроился на работу в налоговую службу Петербургско-Варшавской железной дороги.

Первые стихи, подписанные «Саша Черный», появились в газете осенью 1905 года — это было политико-сатирическое стихотворение «Чепуха». Остроумные замечания молодого поэта властям не понравились, и журнал, в котором это стихотворение было напечатано, закрыли. Чтобы восполнить недостаток образования, в 1906 году поэт уехал в Германию, где два года слушал лекции в Гейдельбергском университете.

Во время Первой мировой войны Саша Черный воевал на фронте, а затем получил назначение заместителем комиссара Северного фронта во Псков. Здесь его застала революция, но Саша Черный ее не принял, так же, как и новые революционные идеи и порядки.

В 1920 году он уехал в Берлин, а через несколько лет перебрался во Францию. Здесь он сотрудничал с парижскими СМИ, выступал перед русскоязычной публикой, издавал альманах для детей, часто принимал у себя русских писателей, художников, музыкантов.

5 июля 1932 года Саша Черный помогал тушить пожар в соседском доме. После того как огонь потушили, у поэта случился сердечный приступ, и спасти его не смогли.

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Источники: grad.ua/istoriya-odessy; stihi-rus.ru.