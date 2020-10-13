Порты Одессы и польского Гданьска будут сотрудничать – Зеленский подпишет важный документ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании важного документа о сотрудничестве между морскими портами Одессы и Гданьска (Польша).

Об этом глава государства заявил сегодня, 13 октября, выступая на украинском-польском экономическом форуме в Одессе, передает «Interfax-Украина».

«Рад, что сегодня здесь будет подписан важный документ о сотрудничестве между портами Гданьск и Одессы», – сказал Зеленский.

Напомним, сегодня в Одессе в Premier hotel на Французском бульваре стартовал экономический форум с участием президентов Украины и Польши Владимира Зеленского и Анджея Дуды.

Ранее официальный сайт президента Польши сообщил, что в рамках форума стороны подпишут два экономических соглашения.

Фото: Центр транспортных стратегий