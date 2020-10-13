В Одессе наблюдается трамвайно-карантинный порядок

Так, в трамвае 12-го маршрута (садилась не на конечной), каждая остановка сопровождается целым «ритуалом»: водитель выходит из кабинки и следит за тем, чтобы все были только в масках и количество пассажиров не превышало количество мест для сидения. И так – на каждой остановке. Девушка, которая вошла, как и положено, в маске, а потом ее сняла, была «отмечена» водителем, получила строгое замечание, и больше уже маску не снимала.

В трамвае, где есть кондуктор, функцию подсчета и слежения за пассажирами выполняет он, а не водитель. Каждая трамвайная остановка – это целый процесс: кто-то выходит, кто-то заходит, но в трамвай попадают только те, для кого находится свободное место для сидения.

На остановке трамваев №5 и №28 на углу Пантелеймоновской и Преображенской – особое оживление. Это тоже не конечная остановка, но людей всегда много – ведь рядом Привоз. Здесь отмечена работа «посадочной команды» из двух человек. Люди на нее реагируют очень бурно: всем хочется ехать. «Номер» не проходит: только в маске (об этом предупреждают всех еще до подхода трамвая) и только если есть сидячие места. Идет строгий подсчет пассажиров. Потом, когда трамвай отходит, «команда» выслушивает целую кучу нелицеприятных выражений в свой адрес от тех, кому не удалось попасть в трамвай.

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