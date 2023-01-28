Погода в Одессе 29 января: объявлено штормовое предупреждение

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 29 января 2023 года, в Одессе и Одесской области сохранится гололед и гололедица. Ночью и утром ожидаются порывы северо-западного ветра 15-17 м/с. В этой связи в регионе объявлено штормовое предупреждение.

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки по городу, а также не оставлять авто под деревьями и линиями электропередач.

Кроме того, из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Высока вероятность срыва морских мин с якорей и прибитие их к берегу, а также дрейфование вдоль побережья. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду. В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102.

Погода в Одессе 29 января

В Одессе завтра облачно. Ночью умеренные, днем небольшие осадки преимущественно в виде снега. Гололед, гололедица.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью и утром порывы 15-17 м/с.

Температура ночью и днем 0-2°С мороза.

Погода в Одесской области 29 января

По Одесской области в воскресенье облачно. Ночью умеренные осадки, днем небольшие осадки преимущественно в виде снега. Гололед, гололедица.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, местами порывы 15-17 м/с.

Температура ночью и днем 0-5°С мороза.

На автодорогах области видимость при осадках 1-2 км, гололедица.