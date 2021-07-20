Спроси у доктора: как сохранить здоровье позвоночника?

Если у вас стала периодически побаливать спина или затекать шея, а по рукам и ногам часто «бегают мурашки», стоит заглянуть к врачу и исключить протрузию межпозвоночного диска.

Отчего развивается и чем опасна протрузия, рассказала невропатолог высшей категории, заведующая неврологическим отделением днепровской горбольницы №5 Оксана Щитник.

Предвестница грыжи

Протрузией называется выпячивание стенки межпозвоночного диска без разрыва фиброзного кольца (совокупность кольцевидно расположенных коллагеновых волокон) самого диска. Это начальный этап дегенеративных изменений в позвоночнике (снижение эластичности и обезвоживание структур, нарушение обменных процессов, уменьшение расстояния между позвонками), развивающихся в его наиболее подвижных и нагруженных отделах: поясничном и шейном, реже – грудном.

Протрузии очень распространены. На долю этого патологического состояния, обычно развивающегося на фоне остеохондроза, приходится около 80 процентов случаев всех болей в спине. Помимо компрессии нервных корешков, со временем протрузия грозит перерасти в грыжу межпозвоночного диска, что приводит к снижению работоспособности и общего качества жизни.

Причины протрузии

Одним из главных факторов риска для развития протрузии считаются возрастные изменения организма, хотя проблема может возникнуть и у молодых пациентов.

Помимо возраста, к провоцирующим факторам относятся нарушения осанки, травмы и патологии позвоночника, лишний вес, слабость мышц и сухожилий спины. Вредны для позвоночника как малоподвижный образ жизни, так и чрезмерные нагрузки.

Также протрузия бывает косвенным последствием инфекционных заболеваний, плоскостопия, остеопороза и метаболических расстройств. Могут сыграть свою роль и наследственность, сидячая работа, хронический стресс, нерациональное питание.

Тревожные симптомы протрузии

Проявления протрузии межпозвоночного диска во многом зависят от того, какой именно отдел позвоночника пострадал, но к общим симптомам можно отнести дискомфорт и болевые ощущения в области пораженного сегмента.

Помимо этого, протрузии в шейном отделе могут проявляться ограничением подвижности шеи, онемением и слабостью рук, мигренью и головокружением, болями в плечах и лопатках, скачками артериального давления, проблемами со сном, шумом в ушах.

Проблема в грудном отделе дает о себе знать онемением и опоясывающими болями в области грудной клетки (иногда кажется, что болят внутренние органы), болезненными ощущениями вдоль всего позвоночника.

Протрузии поясничного отдела позвоночника часто проявляются болью в пояснице и ногах, слабостью и онемением в нижних конечностях и паховой области. В тяжелых случаях возможны нарушения мочеиспускания.

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Что делать?

Поскольку протрузии развиваются постепенно, на протяжении нескольких лет, и на начальной стадии могут никак себя не проявлять, нужно быть внимательными к малейшим проявлениям дискомфорта и боли в спине. Если болевые ощущения (даже слабые) возникли несколько раз в одном и том же месте, обратитесь к невропатологу или травматологу, чтобы не запустить процесс.

Врач проведет осмотр и пальпацию пораженного участка позвоночника, назначит необходимые обследования. Обычно это анализы крови, рентгенография, магнитно-резонансная или компьютерная томография позвоночника.

Терапия заключается в устранении провоцирующих факторов, а также снятии боли и воспалительного процесса с помощью разных групп лекарств (анальгетики, противовоспалительные, миорелаксанты, хондропротекторы, диуретики, витамины группы В). Также применяются лечебные блокады.

В период ремиссии обязательно назначаются индивидуальный комплекс лечебной физкультуры, массаж, физиопроцедуры (электрофорез, магнитотерапия, грязевые аппликации).

Иногда, если консервативные методы не дают результата, применяется хирургическое вмешательство.

Профилактика и диета

Для предупреждения развития протрузии, а также возникновения рецидивов после курса лечения, рекомендуется избегать стрессов, переохлаждений и поднятия тяжестей, следить за осанкой и весом, заниматься оздоровительной гимнастикой, йогой, плаванием.

Также рекомендуется включить в ежедневный рацион свежие овощи, фрукты, ягоды, морепродукты, рыбу, творог, йогурт, гречневую, перловую и рисовую каши.

Ирина Лебединец

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