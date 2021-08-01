Спроси у доктора: почему возникает «сердечный кашель»?

Мы уже привыкли, что кашель возникает при простуде или аллергии. Однако бывает и так называемый сердечный кашель.

Что такое «сердечный кашель» и почему он считается более опасным, объяснила врач-пульмонолог днепровской горбольницы №9 Наталья Масич.

В чем отличие?

Как правило, кашель возникает в ответ на раздражение расположенных в бронхах рецепторов: откашливаясь, мы очищаем дыхательные пути от слизи, жидкости, пыли и других посторонних веществ. Такой кашель может ситуативно возникнуть и у здорового человека, а может быть симптомом бронхита, пневмонии, астмы, аллергии и других заболеваний.

Механизм возникновения сердечного кашля несколько иной. Его причина – возникновение в легких застойных явлений, которые образуются, когда сердце не в состоянии нормально перекачивать кровь. Чаще всего это происходит из-за сбоя функции левого желудочка. В свою очередь, синхронность работы желудочков сердца нарушают различные сердечные патологии.

Согласно статистике, минимум каждый десятый случай кашля спровоцирован проблемами сердечно-сосудистой системы. В особой группе риска – пожилые люди, которые часто страдают от ослабления насосной функции сердца – хронической сердечной недостаточности. Ее косвенными признаками являются увеличение массы тела, одышка, отеки конечностей, непереносимость душных помещений.

Причины и факторы риска

Вызвать ухудшение кровотока в малом (легочном) круге кровообращения, который отвечает за снабжение дыхательной системы, способен целый ряд заболеваний. В первую очередь, это ишемическая болезнь сердца, стенокардия, гипертония и различные виды аритмий. Опасны также миокардит, кардиомиопатия, инфаркт миокарда, врожденные и приобретенные пороки сердца, патологии митрального клапана и аорты.

Также развитию сердечного кашля могут способствовать заболевания эндокринной системы, тяжелая степень анемии и системное употребление некоторых лекарств, частые стрессы.

И если на начальной стадии нарушение циркуляции крови в легочном круге кровообращения проявляется лишь легким покашливанием, то в запущенных случаях может привести даже к такому опасному состоянию, как отек легких.

Тревожные симптомы

Сердечный кашель можно самостоятельно отличить от «простудного» по ряду характерных признаков. Он почти всегда сухой, без отделения мокроты (лишь при отеке легких возможно кровохарканье) и сопровождается ощущением постоянной нехватки воздуха. Также частые спутники сердечного кашля – одышка, головокружение, посинение губ и кончиков пальцев, боли в области сердца, учащенное сердцебиение, вздутие вен на шее. Примечательно и то, что кашель и сопутствующие симптомы заметно усиливаются в лежачем положении, поэтому больные часто вынуждены спать полусидя.

Кроме того, человек чувствует общую слабость, могут наблюдаться обмороки. А вот повышения температуры сердечный кашель не вызывает. Также, в отличие от стремительно развивающегося кашля при воспалении дыхательных путей, кашель «от сердца» нарастает постепенно и может длиться годами, беспокоя пациента при малейшей физической нагрузке.

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Что делать при «сердечном кашле»?

При возникновении характерных симптомов нужно обратиться к семейному врачу, кардиологу или пульмонологу. Специалист соберет анамнез и направит вас на необходимые обследования: электрокардиограмму, УЗИ сердечной мышцы, МРТ или КТ сердца, рентген легких.

Лечение назначается в зависимости от выявленных проблем в работе сердца. Чаще всего это комплексная лекарственная терапия (препараты, укрепляющие мышцу сердца и нормализующие сердечную деятельность, мочегонные и противокашлевые средства). Но иногда рекомендуется и оперативное вмешательство.

Помимо приема лекарств, очень важно нормализовать образ жизни: спать не менее 7 часов в сутки, избегать стрессов, контролировать свой вес, быть физически активным и отказаться от вредных привычек. Кроме того, при сердечных патологиях необходима диета: главное – снизить употребление жидкости и соли (максимум 1,5 л и 5 г в сутки соответственно). Основу рациона должны составлять цельнозерновые крупы, рыба, филе птицы, нежирная молочка, фрукты и овощи.

Самолечение не рекомендуется

Лечить сердечный кашель народными средствами не рекомендуется, так как вызвавшие его патологии без должной терапии могут привести к опасным для жизни осложнениям. Но по согласованию с лечащим врачом для снятия приступов кашля и улучшения работы сердца можно применять фиточаи (на основе плодов боярышника, корня валерианы, листьев мелиссы, пустырника, лапчатки), настой калины с медом, свежевыжатый морковный сок.

Ирина Лебединец

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