Погода в Одессе: какой она будет 2 августа?

Завтра, в воскресенье, 1 августа, в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 21-23 °С, днем 30-32 °С.
По Одесской области
Переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 19-24 °С, днем 30-35 °С.
На автодорогах области видимость хорошая.
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