Погода в Одессе: какой она будет 2 августа?

Завтра, в воскресенье, 1 августа, в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 21-23 °С, днем ​​30-32 °С.

По Одесской области

Переменная облачность. Ночью без осадков, днем ​​кратковременный дождь, местами гроза.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 19-24 °С, днем ​​30-35 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

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