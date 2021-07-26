Спроси у доктора: что делать, если воспалились сухожилия

Воспаление сухожилий – тендинит – очень коварный недуг. И если вовремя не обратиться к врачу, может привести к ограничению подвижности сустава.

Отчего возникает тендинит и как с ней справиться, «Одесской жизни» объяснила врач-невропатолог высшей категории днепровской горбольницы №5 Наталья Гомоненко.

Болезнь спортсменов и пожилых людей

Тендинит – это воспаление тканей сухожилий, которое может развиться в разных частях тела. Чаще всего воспалительный процесс затрагивает колено, голеностоп, плечо, локоть, кисть или основание большого пальца руки.

Патология может возникнуть и как самостоятельное заболевание, и стать следствием других проблем со здоровьем (вторичный тендинит).

Воспаление сухожилий диагностируют у пациентов разного пола, возраста и рода занятий. Но риск развития заболевания намного выше у спортсменов, работников физического труда и людей возрастной категории 50+.

Причины тендинита и факторы риска

В основе воспалительного процесса лежит образование микротравм. Чаще всего тендинит провоцируют чрезмерные физические нагрузки, работа, связанная с повторяющимися однообразными движениями (в группе риска музыканты, программисты, маляры, плотники), спортивные травмы. К факторам риска относятся и возрастные изменения в организме, дегенеративные процессы в связках и суставах, наличие лишнего веса, плоскостопия или проблем с осанкой.

Вторичный тендинит обычно развивается на фоне ослабленного иммунитета и может стать следствием различных инфекционных заболеваний, ревматизма, подагры, сахарного диабета, патологий щитовидной железы и невропатий, вызывающих мышечные расстройства.

Пусковым механизмом заболевания также могут стать стрессовая ситуация или реакция организма на прием некоторых лекарств.

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Симптомы воспаления сухожилий

Начальная стадия воспаления часто протекает бессимптомно, неприятные ощущения могут возникать только после физической нагрузки. Но по мере прогрессирования заболевания симптомы начинают проявляться даже в состоянии покоя.

Возникают боль в пораженном участке (варьируется от ноющей до жгучей), покраснение кожи и отек мягких тканей, ограничение подвижности сустава, связанного с воспаленными сухожилиями, характерный хруст при движении сустава. Кроме того, иногда наблюдается образование подкожных узелков (эластичных или плотных).

Симптоматика тендинита также зависит от места и стадии воспаления.

При патологии локтя пациент будет испытывать боль, усиливающуюся при пальпации, трудности со сгибанием-разгибанием руки, слабость пальцев рук.

При тендините стопы беспокоят боль и припухлость ноги, хруст в суставе, хромота.

При поражении большого пальца руки отмечаются боль в запястье, сильная отечность и ограничение подвижности пальца, своеобразный щелчок при его сгибании.

Что делать при тендините?

Для диагностики тендинита обычно нужно сдать анализы крови (общий, биохимический, тест на наличие антител к различным инфекциям) и пройти ряд обследований пораженной области: рентген, УЗИ, МРТ. Эти методы помогают определить точную локализацию и стадию воспаления, а также характер дегенерации сухожилий, от чего будет зависеть выбор терапии.

Обычно лечение заключается в наружном применении нестероидных противовоспалительных средств (мазей, гелей), приеме анальгетиков. Могут быть назначены инъекции кортикостероидов, курс антибиотиков (при подтверждении бактериального возбудителя). Также рекомендуются покой или даже полное обездвиживание конечности, физиотерапия, массаж, лечебная физкультура (на этапе ремиссии).

При своевременном обращении к врачу и адекватном лечении заметное улучшение наступает уже через несколько дней, а полное восстановление – в течение 4-6 недель.

Если консервативные меры не помогли, может потребоваться хирургическое вмешательство.

Осторожно, осложнения! При отсутствии соответствующего лечения тендинит сухожилий переходит в хроническую форму, для которой характерны постоянный болевой синдром, ограничение подвижности сустава, формирование рубцов, частичный или полный разрыв волокон сухожилия.

Ирина Лебединец

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