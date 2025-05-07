Решение о переименовании 185 городов, сел и поселков поддержал Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти на заседании 29 апреля 2025 года.

Больше всего изменений ожидается в Харьковской, Запорожской, Луганской и Кировоградской областях, а меньше всего на Киевщине и Волыни.

Планируется переименование города Подгородное на Днепропетровщине, который получит новое название Подгороднее.

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Одновременно дерусифицированные названия получат 145 сел и 18 поселков. Среди них семь — в Одесской области, причем два населенных пункта переименуют по инициативе местных громад.

“166 переименований осуществляем во исполнение законодательства о деколонизации, и большинство предложений новых названий поступили именно от местного самоуправления. Благодарен местным громадам за небезразличие”, — отметил председатель подкомитета по вопросам деколонизации Роман Лозинский.

Комитет также поручил народным депутатам подготовить обновленный проект постановления Верховной Рады № 11363 о переименовании отдельных населенных пунктов, названия которых не соответствуют стандартам государственного языка.

Ютуб-канал “Одеське життя” начал новый цикл видео «Улицы Одессы: было – стало», в котором рассказываем о людях, чьи имена носят улицы Одессы и Одесщины.