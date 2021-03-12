Год карантину в Украине: как развивались события?

Год назад в Украине ввели карантин в связи с пандемией COVID-19. Перемены на себе ощутили практически все, так как пришлось подстраиваться под ограничительные меры. К сожалению, за это время коронавирусная инфекция никуда не делась.
«Одесская жизнь» составила хронологию событий.
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Первый случай COVID-19 в Украине официально зарегистрировали 3 марта 2020 года в Черновцах. Там заболел мужчина, приехавший из Европы. А в Одессе первый раз коронавирус подтвердили 25 марта у парня, прибывшего из США.
С 12 марта 2020 года Кабинет министров ввел жесткий карантин по всей стране. Тогда перевели на дистанционную работу учебные заведения, запретили проводить массовые мероприятия, закрыли детсады, часть пунктов пропуска на границе и ввели масочный режим. Следом закрыли торгово-развлекательные центры, заведения общепита, магазины, кроме супермаркетов и продуктовых, ограничили работу общественного транспорта.
Если за март в Украине насчитали 645 заболевших коронавирусом и 17 летальных случаев, то в апреле уже был 9 761 заболевший, умерли 244 человека.
С 22 мая карантин стал адаптивным – ограничительные меры понемногу начали смягчать.
С наступлением лета рост заболеваемости COVID-19 стремительно пошел вверх. Всего за июнь в Украине зарегистрировали 20 662 новых случая, умер 451 больной.
В июле количество случаев коронавируса продолжило увеличиваться. За тот месяц это заболевание диагностировали у 25 550 человек, умерли 534 пациента.
В августе 2020 года Украину поделили на эпидемиологические зоны. В Одесской области в «красную» зону попал город Беляевка. Остальные населенные пункты области отнесли к «зеленой», «желтой» и «оранжевой» зонам.
В этом же месяце в стране начали регистрировать повторные случаи заражения коронавирусной инфекцией. В Одесской области такой инцидент был отмечен в сентябре в Измаильском районе.
Всего в августе в стране заболели 51 331 человек и 864 скончались, в сентябре – 87 744 человека, умерли – 1 572, в октябре – 178 522 человека и 3 067 умерли.
С 14 по 29 ноября 2020 года Кабмин ввел «карантин выходного дня». В субботу и воскресенье была запрещена работа торгово-развлекательных центров, спортзалов, фитнес-центров и бассейнов, а также работа театров и проведение массовых мероприятий. Ресторанам и кафе разрешалось обслуживать посетителей только на вынос.
За ноябрь 2020 года в Украине обнаружили коронавирус у 345 144 человек, умерли 5 131 больной.
В декабре Министерство здравоохранения утвердило дорожную карту массовой вакцинации против COVID-19. Согласно документу, кампания иммунизации будет проводиться в пять этапов в течение 2021-2022 годов.
За последний месяц 2020 года в Украине заболели 322 422 человека и 6 206 умерли.
С 8 по 24 января 2021 года в стране ввели локдаун. За январь 2021 года в Украине заболели COVID-19 164 408 человек и умерли 4 174.
С 25 января в стране действовали ограничения «оранжевой» зоны.
В феврале в Украину с запозданием доставили первую партию вакцины AstraZeneca. В Одессе вакцинация стартовала с 25 февраля. Первым в регионе прививку получил заведующий детским отделением Одесской городской клинической инфекционной больницы Сергей Костенко.
За прошедший месяц в стране зафиксировали 128 394 больных коронавирусом, умерли 3 275 человек.
С 24 февраля и до 30 апреля 2021 года в Украине опять ввели адаптивный карантин. Страну снова разделили на четыре уровня эпидемической опасности — зеленый, желтый, оранжевый и красный. Одесская область на сегодня находится в «желтой» зоне.
Напомним, в Одесской области за минувшие сутки выявили 757 новых случаев коронавируса, 17 человек умерли, 42 – выздоровели. Всего в регионе коронавирусом болеют 8 065 человек.
Заглавное фото: slovoidilo.ua
Фото Марии Котовой и Татьяны Сяровой
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