Год карантину в Украине: как развивались события?

Год назад в Украине ввели карантин в связи с пандемией COVID-19. Перемены на себе ощутили практически все, так как пришлось подстраиваться под ограничительные меры. К сожалению, за это время коронавирусная инфекция никуда не делась. «Одесская жизнь» составила хронологию событий.

Первый случай COVID-19 в Украине официально зарегистрировали 3 марта 2020 года в Черновцах. Там заболел мужчина, приехавший из Европы. А в Одессе первый раз коронавирус подтвердили 25 марта у парня, прибывшего из США.

С 12 марта 2020 года Кабинет министров ввел жесткий карантин по всей стране. Тогда перевели на дистанционную работу учебные заведения, запретили проводить массовые мероприятия, закрыли детсады, часть пунктов пропуска на границе и ввели масочный режим. Следом закрыли торгово-развлекательные центры, заведения общепита, магазины, кроме супермаркетов и продуктовых, ограничили работу общественного транспорта.

Если за март в Украине насчитали 645 заболевших коронавирусом и 17 летальных случаев, то в апреле уже был 9 761 заболевший, умерли 244 человека.

С 22 мая карантин стал адаптивным – ограничительные меры понемногу начали смягчать.

С наступлением лета рост заболеваемости COVID-19 стремительно пошел вверх. Всего за июнь в Украине зарегистрировали 20 662 новых случая, умер 451 больной.

В июле количество случаев коронавируса продолжило увеличиваться. За тот месяц это заболевание диагностировали у 25 550 человек, умерли 534 пациента.

В августе 2020 года Украину поделили на эпидемиологические зоны. В Одесской области в «красную» зону попал город Беляевка. Остальные населенные пункты области отнесли к «зеленой», «желтой» и «оранжевой» зонам.

В этом же месяце в стране начали регистрировать повторные случаи заражения коронавирусной инфекцией. В Одесской области такой инцидент был отмечен в сентябре в Измаильском районе.

Всего в августе в стране заболели 51 331 человек и 864 скончались, в сентябре – 87 744 человека, умерли – 1 572, в октябре – 178 522 человека и 3 067 умерли.

С 14 по 29 ноября 2020 года Кабмин ввел «карантин выходного дня». В субботу и воскресенье была запрещена работа торгово-развлекательных центров, спортзалов, фитнес-центров и бассейнов, а также работа театров и проведение массовых мероприятий. Ресторанам и кафе разрешалось обслуживать посетителей только на вынос.

За ноябрь 2020 года в Украине обнаружили коронавирус у 345 144 человек, умерли 5 131 больной.

В декабре Министерство здравоохранения утвердило дорожную карту массовой вакцинации против COVID-19. Согласно документу, кампания иммунизации будет проводиться в пять этапов в течение 2021-2022 годов.

За последний месяц 2020 года в Украине заболели 322 422 человека и 6 206 умерли.

С 8 по 24 января 2021 года в стране ввели локдаун. За январь 2021 года в Украине заболели COVID-19 164 408 человек и умерли 4 174.

С 25 января в стране действовали ограничения «оранжевой» зоны.

В феврале в Украину с запозданием доставили первую партию вакцины AstraZeneca. В Одессе вакцинация стартовала с 25 февраля. Первым в регионе прививку получил заведующий детским отделением Одесской городской клинической инфекционной больницы Сергей Костенко.

За прошедший месяц в стране зафиксировали 128 394 больных коронавирусом, умерли 3 275 человек.

С 24 февраля и до 30 апреля 2021 года в Украине опять ввели адаптивный карантин. Страну снова разделили на четыре уровня эпидемической опасности — зеленый, желтый, оранжевый и красный. Одесская область на сегодня находится в «желтой» зоне.

Напомним, в Одесской области за минувшие сутки выявили 757 новых случаев коронавируса, 17 человек умерли, 42 – выздоровели. Всего в регионе коронавирусом болеют 8 065 человек.

Заглавное фото: slovoidilo.ua

Фото Марии Котовой и Татьяны Сяровой

Видео: Думская, 1