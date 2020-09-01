В Измальском районе женщина повторно заболела COVID-19

Об этом на брифинге рассказал главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров.

У жительницы Измаильского района в июне лабораторно подтвердили коронавирус. После лечения её дважды протестировали на COVID-19 и получили отрицательные результаты. А в августе она снова заразилась. Диагноз также подтверждён лабораторно. Сейчас пациентка находится в больнице в состоянии средней тяжести.

«У женщины есть сопутствующие заболевания, в том числе и эндокринные патологии», — сообщил Гончаров.

Отметим, Всемирная организация здравоохранения предупреждала о том, что иммунитет к COVID-19 может быть неустойчивым. Повторные случаи заражения уже фиксировали в европейских странах и Китае.