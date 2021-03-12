Коронавирус 12 марта: в Одесской области более 750 новых случаев, в Украине – максимум с начала года

В Украине за прошедшие сутки, по данным на утро пятницы, 12 марта, подтвердили 12 946 новых случаев коронавируса. Это суточный максимум в 2021 году.

Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Госпитализировали 3843 человека, летальных случаев – 230, выздоровели – 4630.

В Одесской области за сутки выявили 757 новых случаев коронавируса. За сутки 17 человек умерли, 42 – выздоровели. Всего в регионе коронавирусом болеют 8 065 человек, сообщается в системе мониторинга СНБО.