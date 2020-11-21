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В Одессе ввели карантин выходного дня (видео)

В Одессе ввели карантин выходного дня (видео)

С сегодняшнего дня, 21 ноября, в Одессе введен карантин выходного дня. Такое решение приняла накануне городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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Об этом сообщил секретарь оперативного штаба Одесского горсовета по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Александр Тиховский.

По словам Тиховского, на территории Одессы продолжают действовать ограничения оранжевой зоны. Дополнительно добавляются ограничения карантина выходного дня. В частности, запрещена:

  • работа заведений общественного питания, кроме тех, которые работают на вынос;
  • работа торгово-развлекательных центров;
  • работа других развлекательных заведений;
  • работа предприятий торгово-бытового обслуживания населения, кроме тех, которые торгуют продуктами питания, АЗС, аптек, зоомагазинов и ветеринарных клиник.

Также разрешена работа финансовых учреждений, заведений медицинской, ветеринарной практики, деятельности автозаправочных комплексов, по техническому обслуживанию и ремонту транспорта.

Одесситам также напоминают о необходимости соблюдения масочного режима в общественных местах и транспорте.

Напомним, неделей ранее власти Одессы решили не вводить карантин выходного дня.

Решение о «карантине выходного дня» правительство приняло 11 ноября.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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