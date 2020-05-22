Сегодня, 22 мая, – первый день адаптивного карантина в Одессе: что известно о правилах (инфографика)

Согласно решению Правительства с 22 мая в тех регионах, где эпидемиологические показатели соответствуют установленным Минздравом критериям для новых случаев заболевания коронавирусной болезни (не более 12 на 100 000 населения), количества тестов (не менее 12 на 100 000 населения) и наполненности койкомест в больницах (не более 50%), восстанавливается работа общественного транспорта.

Пресс-служба Кабмина опубликовала инфографику, в которой наглядно показаны все остальные нюансы адаптивного карантина.

А вот так рассказывает об условиях карантина с 22 мая по 22 июня Министерство инфраструктуры Украины:

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил: «Межобластные перевозки мы пока не открываем. Мы договорились, что это будет в начале июня, как только эпидемиологическая ситуация позволит это сделать. Подчеркиваю, только при условии, что во всех областях эпидемиологическая ситуация будет позволять. При этом будут локальные ограничения, решения по которым будут приниматься совместно с местными властями, чтобы не экспортировать вирус по всей стране. Это и есть модель адаптивного карантина», – отметил.

Также премьер подчеркнул, что вопрос восстановления рейсовых авиаперевозок и открытии аэропортов будет рассматриваться после 15 июня, когда страны-партнеры начнут открывать свои границы.

Напомним, что с 25 мая должна быть восстановлена ​​работа метрополитена, а также детских садов.

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