Первый случай коронавируса в Одессе: у заразившегося парня выясняют, с кем он общался

С молодым мужчиной, у которого подтвердили коронавирус, работает полиция. Правоохранители должны удостовериться, что он самоизолировался, а также узнать, с кем он контактировал.

Об этом сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый на своей странице в Facebook.

По его словам, заразившийся коронавирусом – мужчина 1995 года рождения, который в настоящее время проживает в Одессе и недавно прибыл из США.

13 марта он летел рейсом Вена-Киев.

Когда он прибыл в Украину, то обратился в Одесскую городскую инфекционную больницу. Там у него взяли все анализы – тесты на грипп, ОРВИ и COVID-19. Тесты на грипп и ОРВИ дали отрицательный результат. Затем, согласно протоколу, тестовый материал больного направили в киевскую лабораторию, где сегодня подтвердили наличие вируса COVID-19.

14 марта пациент покинул отделение одесской “инфекционки”, подписав документ о самоизоляции. В заявлении он написал о желании покинуть больницу и подтвердил, что осознает все риски нарушения правил самоизоляции в течение 14 дней. Всю ответственность за последствия пациент взял на себя и ушел самовольно.

Этот документ есть в наличии в больнице и в правоохранительных органах.

В Одесском городском совете сообщили, что он прибыл в Киев из США на самолете и добрался в Одессу на личном автомобиле. Сейчас уже установлены все маршруты передвижения заболевшего и проводится полная дезинфекция мест его пребывания.

Изучаются все цепочки контактов, а также проводится тестирование членов семьи заболевшего.

Фото: ТСН

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