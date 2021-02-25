Кто в Одессе первым получил прививку от коронавируса? (фото)

Первым прививку от COVID-19 в Одессе получил заведующий детским отделением Одесской городской клинической инфекционной больницы Сергей Костенко. Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной администрации.

Врач отметил, что прививки очень важны для предотвращения инфекционных болезней. На своем примере он хочет показать, что вакцина является эффективной и безопасной.

«Во время недавней вспышки кори мы видели, какие катастрофические результаты могут быть из-за отказа от прививки. Вакцинация сможет остановить пандемию и спасти тысячи жизней», – говорит Костенко.

Как сообщалось ранее, вакцинация от коронавируса в Одессе стартует сегодня, 25 февраля. В Одесскую область уже доставили 25,9 тыс. доз вакцины индийского производства. Первым прививки сделают медикам стационаров опорных больниц.

В Украине вакцинация от коронавируса стартовала 24 февраля. Первому в стране препарат CoviShield ввели врачу-реаниматологу Черкасской областной больницы Евгению Горенко.

Фото: пресс-служба Одесской облгосадминистрации