Адаптивный карантин: в какую зону попала Одесская область и что запрещено?

В Украине со среды, 24 февраля, введен в действие адаптивный карантин в связи с коронавирусом. Предусматривается региональное деление страны на 4 зоны в зависимости от эпидситуации: зеленую, желтую, оранжевую и красную.
В “желтую” зону попали Киев и Киевская области, Волынская, Днепропетровская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области. Ограничения в этих областях будут почти аналогичными введенным ранее.
Что разрешено в “желтой” зоне
С 24 февраля ряд ограничений для “желтой” зоны смягчили:
- разрешается прием посетителей в кафе, барах, ресторанах с 07:00 до 24:00 (ранее до 23:00);
- количество участников массовых мероприятий – 1 человек на 4 кв.м (ранее на мероприятиях не могло присутствовать более 20 участников);
- разрешается посещение учебных заведений группами более 20 человек;
- увеличено допустимое количество посетителей спортзалов до 1 человека на 10 кв.м.
- с 18 февраля снят запрет на присутствие болельщиков во время спортивных соревнований командных видов спорта. Зрители могут посещать матчи, но в пределах 50% заполненности трибун.
Действуют ограничения:
- перевозка пассажиров в общественном транспорте – только по числу сидячих мест;
- размещение посетителей в заведениях общепита – не более 4 взрослых за столом, расстояние между столами – не менее 2 метров;
- кинотеатры, театры и прочие заведения культуры могут работать при 50% заполненности зала;
- запрещена работа дискотек, ночных клубов;
- учреждения образования прекращают работу, если на самоизоляции находится более 50% детей и персонала учреждения;
- запрещено проведение мероприятий со зрителями в образовательных заведениях;
- запрещена работа объектов размещения, за исключением гостиниц;
- приостанавливаются плановые госпитализации (кроме экстренной помощи, помощи беременным, онкобольным);
- запрещено посещение посторонними учреждений соцзащиты;
- запрещено нахождение в общественных местах без маски, обязательно наличие документов;
- запрещено самовольно покидать места самоизоляции;
- иностранцам запрещено пересекать государственную границу без страхового полиса
Инфографика: РБК-Украина