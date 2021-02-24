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Адаптивный карантин: в какую зону попала Одесская область и что запрещено?

Адаптивный карантин: в какую зону попала Одесская область и что запрещено?

В Украине со среды, 24 февраля, введен в действие адаптивный карантин в связи с коронавирусом. Предусматривается региональное деление страны на 4 зоны в зависимости от эпидситуации: зеленую, желтую, оранжевую и красную. 

В “желтую” зону попали Киев и Киевская области, Волынская, Днепропетровская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области. Ограничения в этих областях будут почти аналогичными введенным ранее.

Что разрешено в “желтой” зоне

С 24 февраля ряд ограничений для “желтой” зоны смягчили:

  • разрешается прием посетителей в кафе, барах, ресторанах с 07:00 до 24:00 (ранее до 23:00);
  • количество участников массовых мероприятий – 1 человек на 4 кв.м (ранее на мероприятиях не могло присутствовать более 20 участников);
  • разрешается посещение учебных заведений группами более 20 человек;
  • увеличено допустимое количество посетителей спортзалов до 1 человека на 10 кв.м.
  • с 18 февраля снят запрет на присутствие болельщиков во время спортивных соревнований командных видов спорта. Зрители могут посещать матчи, но в пределах 50% заполненности трибун.

Действуют ограничения: 

  • перевозка пассажиров в общественном транспорте – только по числу сидячих мест;
  • размещение посетителей в заведениях общепита – не более 4 взрослых за столом, расстояние между столами – не менее 2 метров;
  • кинотеатры, театры и прочие заведения культуры могут работать при 50% заполненности зала;
  • запрещена работа дискотек, ночных клубов;
  • учреждения образования прекращают работу, если на самоизоляции находится более 50% детей и персонала учреждения;
  • запрещено проведение мероприятий со зрителями в образовательных заведениях;
  • запрещена работа объектов размещения, за исключением гостиниц;
  • приостанавливаются плановые госпитализации (кроме экстренной помощи, помощи беременным, онкобольным);
  • запрещено посещение посторонними учреждений соцзащиты;
  • запрещено нахождение в общественных местах без маски, обязательно наличие документов;
  • запрещено самовольно покидать места самоизоляции;
  • иностранцам запрещено пересекать государственную границу без страхового полиса

Инфографика: РБК-Украина

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