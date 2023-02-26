Одесская область: при дефиците электроэнергии регион выручили солнце и ветер

Зеленая энергетика здорово помогла Одесской области, когда в ней был дефицит электроэнергии из-за российских обстрелов объектов энергетики.

Об этом рассказал руководитель ДТЭК «Одесские электросети» Дмитрий Григорьев.

В Одесском регионе, в том числе в Одесском районе, непосредственно прилегающем к областному центру, есть собственные солнечные и ветровые электростанции.

Это позволяет получать дополнительную электроэнергию в случае сетевых ограничений.

Генеральный директор ДТЭК одесские электросети Дмитрий Григорьев отмечает, что благодаря этим источникам генерации, дополнительные мегаватт/часы энергии могут быть распределены между клиентами в Одесском энергоузле.

Ранее президент Украины, Владимир Зеленский, ранее заявлял о необходимости децентрализации энергетики и развития возобновляемых источников энергии, чтобы минимизировать риски блэкаута в результате обстрелов энергоинфраструктуры российскими военными.

Напомним, что 26 февраля 2023 года в НЭК «Укрэнерго» объявили о завершении работ по восстановлению поврежденной энергоинфраструктуры в Одесской области. Учитывая, что мощностей для генерации сейчас достаточно и лимитов на потребление не выделяют, это означает, что плановых отключений света в Одессе больше быть не должно.

До этого электроэнергию не могли доставить потребителям в Одессе из-за повреждения линий и транзитных узлов для передачи электричества.