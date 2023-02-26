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В Одессе будет больше света, но 27 февраля 2 района могут остаться без него

В Одессе будет больше света, но 27 февраля 2 района могут остаться без него

Ремонт оборудования «Укрэнерго», обеспечивающего Одессу электроэнергией окончен. Теперь нет препятствий для доставки в город необходимого объема электричества. Об этом сообщил глава НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. Но у ДТЭК свои планы.

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«С сегодняшнего вечера в Одессе больше света. Благодарю моих коллег за недели упорного труда над сложными повреждениями после ракетных и дроновых атак. Пользуйтесь экономно», — написал он на своей странице в Facebook.

сообщение Владимира Кудрицкого

Сообщение ладимира Кудрицкого о завершении ремонтных работ.

Работавшие над восстановлением сетей бригады переезжают на другие объекты.

В тоже время в пресс-службе компании сообщили, что в Одесской области ограничения в сетях НЭК «Укрэнерго» сняты.

А более подробную информацию об энергопитании г. Одесса и Одесского района можно будет получить на ресурсах местного оператора распределительных сетей (ДТЭК «Одесские электросети»).

ДТЭК не спешит радовать одесситов

В тоже время ДТЭК пока, наоборот, предупреждает о том, что рано утром в понедельник, 27 февраля в период с 4 до 5 утра Приморский и Киевский районы Одессы могут остаться без света.

Энергетики будут проводить переподключение высоковольтного оборудования.

Эти мероприятия помогут в дальнейшем устранить сетевые ограничения для Одессы и Одесского района.

Энергетики приложат максимум усилий, чтобы завершить работу в кратчайшие сроки и просят отнестись к ситуации с пониманием.

сообщение дтэк о переподключении

Сообщение ДТЭК «Одесские электросети» о том, что 27 феврадя в Приморском и Киевском районах Одессы будут переподключать линии электропередач.

Ранее «Одесская Жизнь» писала о том, как отключают свет в Одессе в воскресенье, 26 февраля 2023 года.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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