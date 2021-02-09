В нашей жизни есть врач, с которым нас знакомят с самого детства и предлагают посещать чуть ли не до конца жизни. Конечно, это стоматолог. Как ни крути, а стоматологи – одни из самых нелюбимых врачей. А между тем именно эти доктора избавляют нас от самой неприятной боли – зубной. Поэтому мы решили напомнить вам о том, как важно вовремя и правильно посещать зубного врача, а также рассказать, какие и кому в Одессе положены бесплатные стоматологические услуги.

Что нужно знать о визите к врачу-стоматологу?

На все интересующие нас вопросы ответила врач-стоматолог Анастасия СЕЛИМОВА. В сфере стоматологии она работает уже 12 лет. И ни разу не усомнилась в правильности своего выбора, а, наоборот, благодарит судьбу, что ее «угораздило» попасть именно в эту отрасль.

– Как подготовить себя к походу к зубному врачу?

– Правила визита к доктору самые простые. Первое, что вы должны, – это выбрать надежного врача, которому вы будете доверять и ходить без переживаний.

Второе – если очень страшно, запишитесь сначала на консультацию, чтобы вы могли познакомиться с доктором и обсудить все волнующие моменты.

Третье – вы можете перед лечением зубов за два часа принять успокоительное.

И четвертое, самое главное, – вы должны понимать, что сейчас стоматологические манипуляции безболезненны и безопасны. Так что о боли переживать не стоит.

– Можно ли как-то сэкономить на процедурах?

– Сэкономить на процедурах можно только в том случае, если вы не буде забывать о профилактическом осмотре и профессиональной чистке зубов каждые шесть месяцев. Тогда не придется тратить большие деньги на лечение и протезирование зубов.

– Как правильно чистить зубы и ухаживать за ними?

– Чистить зубы нужно два раза в день – утром и на ночь (и после ничего не пьем и не едим из сладкого). И постоянно меняйте зубную пасту, так как существует привыкание, и паста перестает работать. Зубную щетку необходимо менять раз в полтора или два месяца. И, снова-таки, не забывайте о профессиональной чистке зубов каждые полгода.

– Жвачка, мятные конфеты и нить для зубов – полезные штуки или вредные?

– Возможно, кто-то удивится, но жвачка даже полезна после еды. Однако жевать ее нужно не более 10 минут. За это время вырабатывается обильное слюноотделение и происходит очищение полости рта. Просто так ее жевать нежелательно. Это также касается мятных конфет, так как они содержат сахар. Зубная нить полезна при использовании один раз в день, особенно для тех, у кого скученность зубов и плотное их расположение.

Прием у стоматолога и еда

Обязательно поешьте перед визитом к стоматологу. При анестезии на голодный желудок могут возникнуть головокружение, обморочное состояние и сильное слюноотделение, которое усложнит работу доктора и доставит дискомфорт вам.

Накануне лечения зубов желательно воздержаться от приема спиртных напитков, иначе дозировки обезболивающих препаратов понадобится в разы больше. Да и амбре не добавит комфорта ни врачу, ни вам.

Пить кофе после лечения – это ускорять процесс отступления анестезии.

Сколько стоит поход к стоматологу в Одессе?

Консультация у стоматолога – от 100 гривен.

Рентген – от 200 гривен.

Чистка – от 300 до 2500 гривен.

Пломбирование – от 500 гривен (за один зуб).

Коррекция пломбы – 200 гривен.

Удаление – от 300 гривен.

Лечение десен – от 1000 гривен.

Отбеливание – от 2500 до 7000 гривен (зависит от техники).

Эстетическая реставрация – от 1000 гривен.

Установка брекетов и исправление прикуса – от 12000 гривен.

Снятие коронки – от 200 до 700 гривен.

Точная стоимость услуг определяется после консультации врача.

Бесплатные услуги дантиста в Одессе: кому и что положено?

В Одессе бесплатная стоматологическая помощь предусмотрена для льготных категорий граждан и финансируется в рамках государственного пакета и Городской целевой программы «Здоровье». Такая помощь положена в четырех случаях:

Профилактика кариеса – детям до семи лет, детям с инвалидностью, детям из многодетных и социально незащищенных семей, детям-«чернобыльцам», сиротам и лишенным родительской опеки.

Обеспечение хирургической, терапевтической и ортопедической стоматологической помощи льготным категориям населения города – людям с инвалидностью вследствие войны и участникам АТО, участникам боевых действий, пенсионерам в возрасте 85 лет и старше, чернобыльцам І и ІІ категорий и их вдовам, лицам с инвалидностью І и ІІ категории, ветеранам воинской службы, ветеранам органов МВД и их вдовам, почетным донорам Украины.

Если доход семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев не больше дохода, дающего право на налоговую социальную льготу (в 2021 году это 3180 гривен), то на бесплатные услуги зубного врача имеют право: участники войны, многодетные семьи, дети-сироты, инвалиды I группы, ветераны войны, лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной, жертвы нацистских преследований и ветераны труда.

Неотложная стоматологическая помощь – для всех одесситов при острой зубной боли.

Бесплатные услуги можно получить в государственных стоматологических клиниках в порядке очереди. Для этого нужно предоставить справку из органов соцзащиты, подтверждающую статус льготника. Для многодетных семей и детей до семи лет можно просто показать удостоверение или свидетельство о рождении ребенка (не касается неотложной стоматологической помощи).

Где найти зубного врача в Одессе?

Городская стоматологическая поликлиника №1

Стоматологическое и ортопедическое отделение №1 – улица Сегедская, 17; телефон: (0482) 63-02-62.

Стоматологическое и ортопедическое отделение №2 – Приморский бульвар, 6; телефон: (048) 722-39-43.

Стоматологическое отделение №3 – улица Спиридоновская, 26; телефон: (048) 796-98-21.

Детское отделение №1 – улица Степовая, 15; телефоны: (048) 732-22-80, (048) 733-61-38.

Детское отделение №2 – ул. Дегтярная, 17; телефон: (048) 726-98-20.

Городская стоматологическая поликлиника №3

Стоматологическое отделение – Люстдорфская дорога, 86а; телефон: (048) 766-02-44.

Детское отделение №1 – улица Академика Филатова, 60; телефон: (048) 767-57-47.

Детское отделение №2 – улица Академика Королева, 60; телефон: (048) 747-09-16.

Городская стоматологическая поликлиника №4

Стоматологическое отделение №1 – улица Прохоровская, 43; телефон: (048) 737-82-85.

Ортопедическое отделение №1 – улица Прохоровская, 30; телефон: (048) 700-21-14.

Стоматологическое отделение и ортопедические отделения №2 – улица Академика Вильямса, 46/2; телефон: (048) 700-48-85.

Городская стоматологическая поликлиника №5

Терапевтическое отделение №1 – улица Академика Заболотного, 27; телефон: (048) 755-24-43.

Терапевтическое отделение №2 – улица Атамана Головатого, 39; телефон: (048) 783-31-30.

Детское отделение №1 – улица Атамана Головатого, 26/28; телефон: (048) 793-13-31.

Детское отделение №2 – проспект Добровольского, 63а; телефон: (048) 758-58-81.

Интересные факты

Самыми первыми зубными врачами были древние этруски. Они уже умели вставлять новые зубы, которые вырезались из подходящих зубов животных. Зубные протезы, изготовленные в седьмом веке до нашей эры, были довольно прочными и вполне годились для жевания грубой пищи.

Древние египтяне уже умели пломбировать зубы. А отсутствующие зубы у них заменялись искусственными, которые привязывались при помощи золотой проволоки к соседним зубам.

Древний Египет считается родиной первой зубной пасты, которая была получена из смеси истолченной пемзы, яичной скорлупы, мирры и пепла от сожженных внутренностей быка. Поэтому еще пять тысяч лет назад молодые египтянки могли похвастаться белоснежной улыбкой.

Первые зубные щетки из щетины животных появились в Китае еще в четырнадцатом веке.

Сила сжатия жевательных мышц – колоссальна. При сокращении мышц обеих челюстей она может достигать 400 кг. В нормальных условиях мы пережевываем пищу с усилием всего 10-15 кг. Уровень силы, позволяющий спокойно разгрызать орехи, составляет около 100 кг.

Заболевания пародонта являются самыми распространенными в мире. Около 70% населения Земного шара страдают, в той или иной степени, от воспаления десен, гингивита и пародонтита.

Всего лишь 20% добываемых алмазов используется в ювелирной отрасли для изготовления украшений. Львиная доля применяется для изготовления различных шлифовальных и режущих инструментов, в том числе стоматологических алмазных боров.

Где в Одессе окажут скорую стоматологическую помощь?

Неотложная стоматологическая помощь оказывается круглосуточно в поликлиниках по адресам: Люстдорфская дорога, 86а и улица Академика Заболотного, 27.

Фото из личного архива Анастасии Селимовой

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