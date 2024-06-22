Фото в интернете изменило жизнь: как мастерица из Балты рисует картины шерстью

Мы творили вместе с детьми

В следующем году исполнится полвека, как Тамила, родом с Кировоградщины, выбрала Подолье. Она приехала на учебу в Балтское педучилище, а потом работала в Перелетской школе. Вышла замуж, стала мамой и переехала с семьей в город Балта. Здесь работала в детском саду, а затем в школе-интернате.

В школе она дополнительно вела кружок «Волшебный клубочек». Ее увлечением был вязаный декор, панно.

— Меня вдохновляло то, что дети любят коллективную работу. Мы с ними изготавливали панно, картины, плели безделушки. Они радовались, что вносят свою долю в общий труд. Гордились, что их изделия украшают школу, — вспоминает Тамила.

Потом они всем кружком перешли на вязание крючком, а со временем — к написанию картин шерстью.

— Помню, увидела в Интернете картину из шерсти «Зима». Заинтересовалась. Хватило одного раза, чтобы понять технику шерстяной акварели. И хотя материалы для этих картин дороже, чем карандаши и краски, все же работаю в этой технике, — делится Тамила.

Добрые соседи побудили к работе

Было время, когда из-за проблем со здоровьем мастерица была вынуждена сделать перерыв в творчестве. Она даже боялась взять ручку в руки. А тут надо складывать ворсинку к ворсинке, и пинцетом поработать. Побудили вернуться к творчеству ее соседи, которые принялись делать ремонт в подъезде и с которыми живут дружно, как одна семья. Они принесли ей шерсть, закупили рамки и стали советоваться, какие ее работы и на какую стену повесят. Так женщина разохотилась и создала ряд картин, которые стали украшением дома.

Работа отвлекает от переживаний

— Работа по душе дает возможность не думать о проблемах. Когда вкладываешь душу, думаешь о своем произведении, то невольно даешь передышку нервам, а особенно в такие тревожные времена, — говорит мастерица.

Тамила Оцабрика с первых дней работы «Сеточки в Балте» нарезает полоски в составе коллектива «Золотой век». Собираются ветераны дважды в неделю. Тамила всегда ждет встречи с волонтерами, уютного разговора. Кроме работы на сеточках, они шьют нижнее и постельное белье для госпиталя, закупают комнатную обувь, готовят блюда и т.д.

Обрадовалась игрушке, как ребенок

Как-то Тамила пришла на «Сеточки в Балте», а ей говорят, что она выиграла приз.

— Это невозможно! Я ни в каких играх не участвую, — удивилась женщина.

Выяснилось, что на ее имя как активного волонтера выпал счастливый номерок во время аукциона, организованного Центром культуры и досуга.

— Мне шестьдесят четыре, а я обрадовалась дракончику, как маленький ребенок. Так стало приятно, и подумала: а почему же я складываю свои картины на столе? Пусть и они кого-то порадуют. Так возникла идея аукциона картин, — рассказывает Тамила.

Работы, созданные Тамилой Оцабрика, стали лотами благотворительного аукциона Центра культуры. На аукционе было продано десять ее работ. Три из них приобрела балтянка Ирина Гончар — «Клематисы», «После дождя» и «Украинское лето». В коротком сообщении женщина написала мастерице: «Очень восхищена вашим творчеством». И это окрылило мастерицу. Ведь и человека порадовала, и помогла ВСУ, — все вырученные средства пошли на закупку основы для сеточек.

Когда хочется творить

Своих работ Тамила никогда не считает. Щедро дарит их друзьям. Самой большой наградой для нее является то, что ее картины радуют людей.

Вдохновение для работы мастерица черпает из жизни.

— Сначала покупаю рамку, снимаю основу, стекло. Затем продумываю, на каком фоне должна делаться картина: небо, поле, море. Беру основу, покрываю тканью, и шаг за шагом нащипываю шерсть. На «Седьмом километре» в Одессе есть специальная шерсть — польская, чешская, но она слишком дорогая, поэтому работаю с нашей. Как-то подруга показала в «секонде» шарфы, которые можно распустить, и это стало такой хорошей палитрой для моих картин, — продолжает рассказ Тамила. — Это занятие — антистресс. Смотрю на поле: Боже, как красиво, посмотрела на небо — красота! Хочется творить.

Когда мастерица выстилает работу, то кладет на нее большое грубое стекло. Оставляет картину под стеклом на 5-6 часов, чтобы шерсть улеглась. Затем завершает сбор картины. Госпожа Тамила говорит, что ей больше всего нравится начало работы. И признается, что часто начинает с одним замыслом, а завершает с другим.

— У каждого человека есть свой талант. Кто-то пишет хорошие стихи, кто-то ведет репортажи. Я люблю читать о людях интересные истории, люблю живое общение. Сейчас, когда наша страна в огне, хочу помочь ВСУ своими картинами, и работаю на сеточках, — говорит Тамила Оцабрика.