Телеведущий, актер, волонтер: Сергею Притуле – 43

Сегодня, 22 июня, свой 43-й день рождения отмечает известный украинский общественный деятель, теле- и радиоведущий, шоумен, актер, а после начала войны – еще и волонтер и основатель благотворительного фонда Сергей Притула. За годы работы на телевидении Сергей сумел покорить сердца миллионов телезрителей. На его счету десятки успешных телепроектов, но известен он не только этим: Сергей основал благотворительный фонд, где с начала полномасштабного вторжения занимается привлечением благотворительных взносов на нашу армию и гуманитарную помощь пострадавшим от войны. Наиболее интересные подробности из жизни Сергея Притулы – в материале «Одесской жизни».
Сергей Притула: краткая биография
Будущий шоумен и общественный деятель родился 22 июня 1981 года в Збараже, на Тернопольщине. В 1997 году занял второе место по защите научных работ в Малой академии наук Украины. Окончил школу с золотой медалью. И поскольку его мама была не в восторге от идеи сына поехать учиться в Киев, поступил в Тернопольскую академию народного хозяйства, но по специальности не работал.
Еще в студенческие годы Сергей был активным участником ряда молодежных организаций и параллельно играл в «КВН», принимал участие в конкурсах художественной самодеятельности.
В 1999 году начал работать ведущим «Радио Тернополь – 106,1 FM» под эфирным псевдонимом «Серый». В том же году оплатил курс обучения в одном из лондонских колледжей, сдал экстерном ближайшую сессию. Но, разочаровавшись в обучении, нашел утешение в работе. Прошел разные этапы: от строителя и грузчика, до официанта и помощника повара.
В 2023 году окончил магистерскую программу Украинского Католического Университета во Львове в области публичного управления и администрирования.
От шоу «Файна Юкрайна» до партии «Голос»
Телевизионная карьера Сергея Притулы началась в 2004 году, когда он прошел кастинг на должность ведущего программы «Было ваше – стало наше» и появился в эфире одного из общенациональных каналов. А уже в ноябре 2005-го начал работать в эфире столичной радиостанции «Musіc Радио».
С августа 2008 года был актером, автором и продюсером народного скетч-шоу «Файна Юкрайна» на Новом канале. Тогда же вместе со своим коллегой по Comedy Club (резидентом которого он также являося) Александром Педаном и Ольгой Фреймут возглавлял утренний эфир Нового канала – телешоу «Подъем». Работал над шоу до мая 2011 года.
На счету Сергея – работа в шоу «Украина слезам не верит», «Сделай мне смешно», «Пой, если сможешь», «Кто сверху?», «Страсти по Ревизору», «СуперИнтуиция» и других.
В ноябре 2016 на Новом канале стартовал новый проект Сергея Притулы – первое украиноязычное юмор-шоу «Вар’яти-шоу».
В 2017-2018 годы был ведущим украинского Национального отбора на Евровидение.
В августе 2020 года Сергей Притула оставил актерскую карьеру.
В 2019 году заявил о намерении начать политическую карьеру. Намеревался пройти в Раду в списке партии музыканта Святослава Вакарчука «Голос», но в итоге на парламентских выборах того года его номер в списке оказался непроходным.
В 2020 году Притула заявил, что будет баллотироваться в мэры Киева от партии «Голос». По результатам выборов занял третье место с результатом 7,87%. В депутаты Киевсовета он не баллотировался.
29 января 2021 года на съезде партии «Голос» Сергея Притулу исключили из политсовета партии Голос, а 7 июня 2021 года он заявил о выходе из этой партии по причине разногласий с руководством.
Чем известен Сергей Притула-волонтер
Сергей активно занимается волонтерской деятельностью, собирает материальную помощь от неравнодушных граждан. Не раз лично посещал прифронтовые зоны, помогая украинским военным.
Каждую неделю с начала 2014 года Сергей собирал в холле Нового канала вещи для помощи участникам АТО. На собранные деньги Притула покупает для военных нужд автомобили, лекарства, приборы ночного видения и другую военную оптику.
Часть денег, заработанных выступлениями, Сергей тоже тратит на помощь армии. В Тернополе Сергей содержит реабилитационный центр для пострадавших от войны.
С 24 февраля 2022 г. после вторжения россии в Украину, Притула возобновил свое управление в фонде Благотворительный фонд Сергея Притулы.
22 июня 2022 года стартовал проект «Народный Байрактар», по привлечению средств на закупку трех беспилотников Bayraktar TB2. Необходимая сумма в размере 602 009 910 58 грн была собрана на вечер 24 июня.
А 18 августа 2022 года Притула объявил, что собранные фондом деньги на покупку беспилотников и полученные Украиной на безвозмездной основе были направлены на покупку спутника финской компании ICEYE.
А по случаю 43-летия он опубликовал сегодня в соцсети пост, в котором поблагодарил всех за насыщенную жизнь и добавил, что единственным его желанием является наша обеда, а также призвал украинцев активно донатить на сбор «Ночной кошмар».
«43. За спиной достаточно ярких и интересных событий. Благодарю Бога за прожитое, за прекрасную семью, за верных друзей, за лучший в мире фонд и за тысячи людей в пикселе, которых имею честь обнять при встрече. Лучшим подарком на свой День рождения я сочту выполнение мегазбора на крайне важные приборы ночного видения PVS-14 3 gen», – написал актер-волонтер.
Сергей Притула: несколько интересных фактов
- Впервые влюбился в детском саду.
- В 7-м классе начал писать стихотворные юморески, но позже сжег эту тетрадь.
- Окончил музыкальную школу по классу аккордеона. Самостоятельно научился играть на гитаре.
- Фанат Львовских «Карпат».
- У Сергея глаза разного цвета – карий и серый.
- «Слимаки! Хробаки! Хрущ!» Что означает эта любимая кричалка Сергея, не знает никто.
- Знает много украинских народных песен и с удовольствием поет их.
- Обожает дружеские посиделки. Любимый формат вечеринки – пиво, вареные раки и песни под гитару.
- Воспитывает троих детей – сына Дмитрия от первого брака, а также дочерей Соломию и Стефанию.
- Любимые фильмы: «Пропала Грамота», «Тіні забутих предків», «Криминальное чтиво».
- Самый экстремальный поступок – прыжок со страховкой с 40-метрового моста в Запорожье во время съемок «КабриоЛета».
- Играл в Украинской звездной лиге «Что? Где? Когда?».
- Один из любимых видов спорта – игра в страйкбол. Но из-за событий в Украине в 2014 году принял решение временно оставить такой вид досуга, считая, что сейчас такое развлечение неуместно.
- Во время съемок принципиально не ест. Считает, что артист должен быть голодным.
- Обожает украинскую кухню и, по его словам, никогда не променяет ее на какой-нибудь суп из шпината.
- Мечтает провести старость на берегу океана с прекрасной женщиной, ромом и сигарами.
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