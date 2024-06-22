Телеведущий, актер, волонтер: Сергею Притуле – 43

Сергей Притула: краткая биография

Будущий шоумен и общественный деятель родился 22 июня 1981 года в Збараже, на Тернопольщине. В 1997 году занял второе место по защите научных работ в Малой академии наук Украины. Окончил школу с золотой медалью. И поскольку его мама была не в восторге от идеи сына поехать учиться в Киев, поступил в Тернопольскую академию народного хозяйства, но по специальности не работал.

Еще в студенческие годы Сергей был активным участником ряда молодежных организаций и параллельно играл в «КВН», принимал участие в конкурсах художественной самодеятельности.

В 1999 году начал работать ведущим «Радио Тернополь – 106,1 FM» под эфирным псевдонимом «Серый». В том же году оплатил курс обучения в одном из лондонских колледжей, сдал экстерном ближайшую сессию. Но, разочаровавшись в обучении, нашел утешение в работе. Прошел разные этапы: от строителя и грузчика, до официанта и помощника повара.

В 2023 году окончил магистерскую программу Украинского Католического Университета во Львове в области публичного управления и администрирования.

От шоу «Файна Юкрайна» до партии «Голос»

Телевизионная карьера Сергея Притулы началась в 2004 году, когда он прошел кастинг на должность ведущего программы «Было ваше – стало наше» и появился в эфире одного из общенациональных каналов. А уже в ноябре 2005-го начал работать в эфире столичной радиостанции «Musіc Радио».

С августа 2008 года был актером, автором и продюсером народного скетч-шоу «Файна Юкрайна» на Новом канале. Тогда же вместе со своим коллегой по Comedy Club (резидентом которого он также являося) Александром Педаном и Ольгой Фреймут возглавлял утренний эфир Нового канала – телешоу «Подъем». Работал над шоу до мая 2011 года.

На счету Сергея – работа в шоу «Украина слезам не верит», «Сделай мне смешно», «Пой, если сможешь», «Кто сверху?», «Страсти по Ревизору», «СуперИнтуиция» и других.

В ноябре 2016 на Новом канале стартовал новый проект Сергея Притулы – первое украиноязычное юмор-шоу «Вар’яти-шоу».

В 2017-2018 годы был ведущим украинского Национального отбора на Евровидение.

В августе 2020 года Сергей Притула оставил актерскую карьеру.

В 2019 году заявил о намерении начать политическую карьеру. Намеревался пройти в Раду в списке партии музыканта Святослава Вакарчука «Голос», но в итоге на парламентских выборах того года его номер в списке оказался непроходным.

В 2020 году Притула заявил, что будет баллотироваться в мэры Киева от партии «Голос». По результатам выборов занял третье место с результатом 7,87%. В депутаты Киевсовета он не баллотировался.

29 января 2021 года на съезде партии «Голос» Сергея Притулу исключили из политсовета партии Голос, а 7 июня 2021 года он заявил о выходе из этой партии по причине разногласий с руководством.

Чем известен Сергей Притула-волонтер

Сергей активно занимается волонтерской деятельностью, собирает материальную помощь от неравнодушных граждан. Не раз лично посещал прифронтовые зоны, помогая украинским военным.

Каждую неделю с начала 2014 года Сергей собирал в холле Нового канала вещи для помощи участникам АТО. На собранные деньги Притула покупает для военных нужд автомобили, лекарства, приборы ночного видения и другую военную оптику.

Часть денег, заработанных выступлениями, Сергей тоже тратит на помощь армии. В Тернополе Сергей содержит реабилитационный центр для пострадавших от войны.

С 24 февраля 2022 г. после вторжения россии в Украину, Притула возобновил свое управление в фонде Благотворительный фонд Сергея Притулы.

22 июня 2022 года стартовал проект «Народный Байрактар», по привлечению средств на закупку трех беспилотников Bayraktar TB2. Необходимая сумма в размере 602 009 910 58 грн была собрана на вечер 24 июня.

А 18 августа 2022 года Притула объявил, что собранные фондом деньги на покупку беспилотников и полученные Украиной на безвозмездной основе были направлены на покупку спутника финской компании ICEYE.

А по случаю 43-летия он опубликовал сегодня в соцсети пост, в котором поблагодарил всех за насыщенную жизнь и добавил, что единственным его желанием является наша обеда, а также призвал украинцев активно донатить на сбор «Ночной кошмар».

«43. За спиной достаточно ярких и интересных событий. Благодарю Бога за прожитое, за прекрасную семью, за верных друзей, за лучший в мире фонд и за тысячи людей в пикселе, которых имею честь обнять при встрече. Лучшим подарком на свой День рождения я сочту выполнение мегазбора на крайне важные приборы ночного видения PVS-14 3 gen», – написал актер-волонтер.

Сергей Притула: несколько интересных фактов

Впервые влюбился в детском саду. В 7-м классе начал писать стихотворные юморески, но позже сжег эту тетрадь. Окончил музыкальную школу по классу аккордеона. Самостоятельно научился играть на гитаре. Фанат Львовских «Карпат». У Сергея глаза разного цвета – карий и серый. «Слимаки! Хробаки! Хрущ!» Что означает эта любимая кричалка Сергея, не знает никто. Знает много украинских народных песен и с удовольствием поет их. Обожает дружеские посиделки. Любимый формат вечеринки – пиво, вареные раки и песни под гитару. Воспитывает троих детей – сына Дмитрия от первого брака, а также дочерей Соломию и Стефанию. Любимые фильмы: «Пропала Грамота», «Тіні забутих предків», «Криминальное чтиво». Самый экстремальный поступок – прыжок со страховкой с 40-метрового моста в Запорожье во время съемок «КабриоЛета». Играл в Украинской звездной лиге «Что? Где? Когда?». Один из любимых видов спорта – игра в страйкбол. Но из-за событий в Украине в 2014 году принял решение временно оставить такой вид досуга, считая, что сейчас такое развлечение неуместно. Во время съемок принципиально не ест. Считает, что артист должен быть голодным. Обожает украинскую кухню и, по его словам, никогда не променяет ее на какой-нибудь суп из шпината. Мечтает провести старость на берегу океана с прекрасной женщиной, ромом и сигарами.

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