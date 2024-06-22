Глава Одесской ОВА: «У нас нет принудительной мобилизации»

Об этом он заявил в комментарии изданию «Думская».

По словам Кипера, в Украине действует закон о мобилизации. А мужчины, которые становятся фигурантами видео, распространяющимися соцсетями, когда их забирают сотрудники ТЦК, могут находиться в розыске из-за административных нарушений.

«У нас нет принудительной мобилизации. Я как юрист я не вижу ничего принудительного сегодня. Если вы имеете в виду так называемые «бусики», то никто не говорит, в том числе и СМИ, что эти люди могут быть в розыске по админпротоколу, проигнорировали повестку или после прохождения соответствующей комиссии ВЛК не появились. Мы берем эмоциональные факты, но не берем юридическую составляющую, и поэтому это трудно комментировать», – пояснил глава Одесской ОВА.

Кипер утверждает, что каждый случай следует рассматривать и комментировать отдельно.

Как сообщалось ранее, в Одессе ищут водителя, который «протащил» двух военных ТЦК на капоте авто и скрылся.

А 11 июня на территории ТЦК Киевского района Одессы случился конфликт сотрудников ТЦК и медиков скорой помощи.

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