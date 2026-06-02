Ключевые моменты:

В конкурсе «Краски Днестра» приняли участие более 1160 детей и студентов из Украины и Молдовы

В своих работах участники говорили о мусоре, обмелении Днестра и последствиях войны для природы

Для Одессы Днестр остаётся одним из главных источников питьевой воды

Организаторы подчёркивают: экологическое образование детей становится частью реальной защиты реки

Международный конкурс «Краски Днестра» уже 17 лет объединяет детей, экологов и преподавателей вокруг темы защиты одной из главных рек Украины. В этом году финал конкурса прошёл в Одессе при участии представителей природоохранных учреждений, студентов и партнёров из Украины и Молдовы.

Во время встречи говорили о проблемах, которые сегодня всё чаще поднимают экологи: загрязнение рек, обмеление и влияние войны на окружающую среду. Для Одессы тема Днестра особенно важна, ведь река остаётся одним из ключевых источников водоснабжения города.

Что делали участники конкурса

В течение нескольких месяцев участники международного конкурса «Краски Днестра» рисовали, фотографировали, писали рассказы и исследования об одной из важнейших рек Украины. Сначала организаторы отправились в громады Одесской области, где встречались с участниками и презентовали конкурс, а в эти дни его финал состоялся уже в Одессе — в книжном кафе, где собрались победители, члены жюри и партнёры проекта.

К итоговой встрече онлайн присоединились участники и организаторы из разных регионов Украины и Молдовы, ведь Днестр, как и сам конкурс, давно стал общей историей для людей по обе стороны границы.

Говорили об итогах конкурса, награждали победителей и, главное, снова возвращались к теме, ради которой этот конкурс существует уже семнадцать лет: как сохранить Днестр и как научить детей видеть в реке не просто красивый пейзаж, а живую систему, от которой зависит будущее целого региона.

В этом году конкурс проходил под лозунгом «Общее искусство — ради защиты Днестра». По словам члена жюри, фотографа и заместителя директора Национального природного парка «Куяльницкий» Олега Даркача, в этом году участие в конкурсе приняли более 1160 участников — почти в полтора раза больше, чем в предыдущие годы.

— Это не только творческая акция, но и важная экологическая инициатива, которая привлекает внимание к проблемам Днестра и путям их решения, — говорит Олег Даркач. — С каждым годом конкурс набирает обороты. Активность растёт, качество работ тоже растёт. И каждое детское произведение — это вклад в защиту этой важной реки.

Днестр для Одесской области — не абстрактная география. В его бассейне живут миллионы людей, а для Одессы эта река является одним из ключевых источников питьевой воды. Поэтому вопросы водности, чистоты и экологического состояния Днестра — это не тема только для природоохранников. Это вопрос повседневной жизни большого города.

— Одесса берёт воду из Днестра. Это город-миллионник, большой мегаполис, и для нас важно, чтобы Днестр сохранял водность, чтобы качество воды соответствовало стандартам, — подчёркивает Олег Даркач. — Река является межгосударственным мостом, она протекает через Украину и Молдову. Чтобы её сохранить, нужны совместные усилия двух государств.

Именно поэтому конкурс «Краски Днестра» давно вышел за рамки обычного детского творческого соревнования. В нём есть рисунки, фотографии, рассказы, стихи, видео, исследовательские и экологические работы. Но за всеми жанрами стоит одна тема: как дети видят реку и что чувствуют, когда думают о её будущем.

Дети видят не только красоту. Они рисуют Днестровский каньон, долину реки, цветы, воду, лодки, берега. Но рядом с этим — мусор, обмеление, загрязнение, гибель рыбы, тревога из-за войны и последствия разрушения природных систем.

— В работах есть не только уникальные природные объекты и достопримечательности, — говорит Олег Даркач. — Там есть и проблемы, с которыми сталкивается Днестр. Дети видят, что река мелеет, видят загрязнение. И эта тревога пронизывает их стихи, рисунки и фотографии.

Член жюри, художница, член Национального союза художников Украины и старший преподаватель художественно-графического факультета Университета Ушинского Людмила Багайчук оценивала именно художественные работы. Говорит: сильнее всего её поразило то, что дети не ограничивались красивыми пейзажами.

— Я как художник, возможно, рисовала бы просто красиво. А дети видят иначе. Они видят, что река должна быть чистой, видят мусор после отдыхающих, видят грязь, видят то, что в реке плавает много лишнего, кроме рыбы. Это говорит о том, что дети неравнодушны, они любят реку и переживают за неё, — рассказывает Людмила Багайчук.

Для неё Днестр — это ещё и личное пространство. Она вспоминает Беляевку, куда любит приезжать именно ради атмосферы реки: другой природы, другого воздуха, другого ощущения тишины. И добавляет: важно, что конкурс стал международным, ведь Днестр невозможно беречь только с одного берега.

— Одесская область и Молдова всегда рядом. Хотелось бы, чтобы эта дружба продолжалась. Было бы замечательно, если бы дети не только участвовали в конкурсе, но и встречались, ездили друг к другу, общались. Это уже был бы новый уровень сотрудничества, — говорит она.

Что говорят о Днестре дети

Одна из самых юных участниц, Лера из Одессы, нарисовала ночной Днестр — момент, когда восходит луна и вода начинает сиять. Идею она увидела в журнале, который оставили организаторы, а затем перенесла её в свою работу. О самом Днестре девочка говорит просто: он чистый и является символом Украины. На реке она ещё не была, но уверена: в реальности Днестр ещё прекраснее, чем на рисунке.

Другая участница, Тая Дойчева из одесской Академии творчества, заняла второе место. Она нарисовала девочку, которую омывает вода Днестра, и от этой воды она покрывается цветами.

— Я считаю, что вода Днестра — это сказочная вода, — говорит Тая.

Она тоже ещё не была на реке, но мечтает поехать и увидеть её своими глазами.

Даша Платнюк в своей работе показала контраст: с одной стороны — тучи, темнота и мусор, с другой — свет, цветы, растения и красивая поляна. На вопрос, что нужно делать, чтобы таких светлых мест было больше, отвечает без долгих объяснений: беречь природу, не бросать мусор на улице, складывать его в контейнеры.

Среди победителей были не только школьники, но и студенты. Анастасия Жмай, студентка третьего курса факультета ветеринарной медицины Одесского государственного аграрного университета, победила в категории «Рисунок». Она окончила художественную школу с красным дипломом, любит пейзажи, занимается воздушной гимнастикой и уже несколько лет тренирует детей. Для неё конкурс стал возможностью объединить творчество, науку и экологическую позицию.

— Экологическая ситуация с каждым годом, как по мне, ухудшается — из-за войны, выбросов нефтепродуктов, технических масел и других загрязнений. Поэтому нужно привлекать и молодёжь, и школьников, и взрослых к обсуждению этой темы, — говорит Анастасия.

О том, что конкурс важен не только для детей, но и для университетской молодёжи, говорит Андрей Маев — преподаватель Одесского государственного аграрного университета и отец одного из победителей, десятиклассника Игоря Маева. В этом году к конкурсу присоединилась вся семья, а параллельно он пригласил к участию студентов университета.

— Экологическая тема касается каждого. Важно, чтобы всё не оставалось на уровне лозунгов, а чтобы молодёжь подключалась к решению проблем, — говорит Андрей Маев. — Когда мы говорили об этом дома, я спросил сына: нравится ли тебе экология в том регионе, где ты живёшь? Он ответил, что многое нужно улучшать. И я сказал: давай тогда улучшать, давай высказывать мысли, давай работать.

По его словам, в университете сейчас реализуются экологические проекты по программе Interreg, студенты участвуют в международных мероприятиях, сотрудничают с партнёрами из других стран, в частности из Румынии. Поэтому конкурс «Краски Днестра» хорошо вписывается в более широкий процесс — когда молодёжь не просто слушает об экологии на занятиях, а начинает видеть себя частью решений.

— Очень приятно, что конкурс международный, потому что с нашими друзьями и соседями из Республики Молдова нужно работать вместе и вместе решать эти проблемы, — добавляет он.

Семнадцать лет для детского конкурса — это уже не разовая инициатива и не сезонная акция. Это история, которая из года в год собирает новых детей, новые работы и новые тревоги. Организаторы уже объявили следующий, восемнадцатый конкурс. И, похоже, его актуальность не уменьшается именно потому, что проблемы Днестра никуда не исчезли.

Но в этой истории важно не только то, что дети видят мусор, обмеление или загрязнение. Важно и то, что они по-прежнему рисуют Днестр светлым. Сказочным. Живым. Таким, к которому хочется приехать с сестрой, подругой и родителями. Таким, который на самом деле, как сказала маленькая Лера, ещё прекраснее, чем на рисунке.

Конкурс завершился награждением, но его главный итог вряд ли можно измерить дипломами. В своих рисунках, фотографиях и текстах дети говорили о том, о чём сегодня всё чаще говорят экологи: Днестр нуждается в защите. И если это понимание формируется с детства, то, возможно, именно оно станет самым важным вкладом в будущее реки и всего региона.

