День памяти ликвидаторов ЧАЭС: грозит ли Украине новая радиационная опасность? (видео)

Сегодня, 14 декабря, в Украине чествуют ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Непосредственно перед этим днем, 13 декабря, в Париже прошла Международная конференция «Солидарность с украинским народом» или энергетический «Рамштайн», где представители Украины, ЕС и МАГАТЭ обсудили демилитаризацию Запорожской АЭС. «Одесская жизнь» вспомнила, как спасали страну после Чернобыльской катастрофы и выяснили, что планируют сделать для защиты мира от очередной радиационной опасности.

Крупнейшая в истории человечества техногенная катастрофа произошла в Киевской области 26 апреля 1986 года. На Чернобыльской АЭС, близ города Припять, из-за тепловых взрывов был разрушен 4-й энергоблок АЭС. Взрывы вызвали утечку радиации, которой было в 30-40 раз больше, чем при взрыве в Хиросиме.

Ликвидация последствий катастрофы продолжалась почти 7 месяцев, а именно в этот день, 14 декабря, 36 лет назад завершилось строительство саркофага над разрушенным энергоблоком. Ликвидаторами радиационного бедствия стали более 600 тысяч человек. Многие из них заплатили собственной жизнью за то, чтобы спасти страну и мир от радиационного загрязнения. В течение всего месяца после катастрофы, по разным данным, погибли от 30 до 200 пожарных и работников АЭС.

Сегодня Украина чтит память героев-ликвидаторов, но одновременно и решает, как, почти 40 лет спустя, спастись от очередной радиационной угрозы. Но сегодня – уже не из-за техногенных факторов, а из-за военной агрессии россии.

24 февраля враг захватил ЧАЭС и пробыл там около месяца. Рашисты держали в плену сотрудников станции, окопались в Рыжем лесу и миновали территорию Чернобыля. После ухода из ЧАЭС россияне вывезли оттуда уникальную радиологическую лабораторию.

Угроза нового взрыва Чернобыля прошла, но сейчас под контролем захватчиков остается еще одна атомная электростанция – Запорожская АЭС. Ее захватили 4 марта. С тех пор ЗАЭС неоднократно обстреливалась, а недавно российская армия заявила о минировании ЗАЭС и готовности взорвать ее. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил Энергоатом.

Обсуждение новой радиационной угрозы прошло в канун Дня ликвидаторов аварии на ЧАЭС. 13 декабря в Париже, на энергетическом «Рамштайне», собрались представители Украины, ЕС и МАГАТЭ и обсудили демилитаризацию Запорожской АЭС от российских захватчиков.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что переговоры по выводу тяжелого вооружения россии с ЗАЭС уже идут.

«Нам удалось защитить Чернобыль и наша цель – защитить Запорожье. Ближайшие недели будут решающими», – заявил Макрон, передает France 24.