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Оправдывали войну и агитировали за россию: в Одессе задержали двух пропагандистов

Оправдывали войну и агитировали за россию: в Одессе задержали двух пропагандистов

В Одессе полицейские сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности двум «сторонникам кремля».
Как сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции, местные жители 34 и 50 лет, пребывая в местах массового скопления людей, публично призывали поддержать власть и вооруженные силы страны агрессора рф.

Правонарушители проводили антиукраинскую пропаганду в магазинах на территории Малиновского и Киевского районов города. Правоохранители установили, что один из мужчин, будучи поклонником «кремлевского режима», называл войну в Украине «освободительной спецоперацией» и призвал признать наше государство и россию одним целым. А другой восхвалял «вождя» страны-агрессора и одного из советских диктаторов, убеждая, что только они способны «навести порядок».

Дознаватели территориальных подразделений полиции задокументировали противоправные действия мужчин. Им сообщили им о подозрении в коллаборационной деятельности, что предусмотрено ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Идет следствие.

Ранее СБУ задержала в Одессе российского агента, который был «на связи» со штабом ЧВК «вагнер».

Фото пресс-службы ГУНП в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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