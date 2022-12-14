Сделают ли операцию во время отключений света?

Экстренные операции в Украине будут проводить даже при полном отсутствии света. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Алексей Яременко.
По его словам, медучреждения обеспечивают генераторами, формируют необходимые запасы топлива и воды. Это позволяет проводить экстренные оперативные вмешательства, угрожающие жизни пациента. В первую очередь речь идет о пациентах с инсультами, инфарктами, политравмами, аппендицитами.
В то же время плановые операции Минздрав рекомендует отсрочить. Возобновить их планируют после стабилизации энергетической системы.
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Фото: Судебно-юридична газета