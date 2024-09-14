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День города Рени: как историк опроверг мифы, навязанные россиянами

День города Рени: как историк опроверг мифы, навязанные россиянами

Во вторую субботу сентября жители Рени отмечают День города. В канун праздника, который в этом году выпадает на 14 сентября, в Ренийском историко-краеведческом музее прошла уникальная лекция, завершившаяся неожиданным сюрпризом, бурными аплодисментами и даже слезами радости.

Героем мероприятия стал наш общий знакомый Вячеслав Тихня, с которым читатели газеты «Одесская жизнь» познакомились весной этого года: в рамках нашего информационного проекта молодой человек, передвигающийся на инвалидной коляске, рассказал о том, с какими трудностями сталкиваются люди с инвалидностью.

Для самого Вячеслава Валерьевича необходимость передвигаться на коляске не стала преградой – он окончил на «отлично» школу, поступил в Измаильский гуманитарный университет и получил диплом бакалавра.

После публикации на молодого специалиста «положили глаз» сотрудники Ренийского музея и вскоре предложили Вячеславу подготовить лекцию.

Попасть в музей учителю помог проект, реализуемый недавно общественной организацией «Наше наследие», в рамках которого в учреждениях культуры, в частности Ренийском музее, были установлены удобные пандусы.

Историк, познакомившись с экспозициями, предложил тему «Мифы о город Рени второй половины 19-20 века».

Почерпнув необходимую информацию в Измаильском, Одесском и Киевском национальном архиве, он подготовил презентацию. Историк задался целью опровергнуть давно навязанные нарративы о том, что именно Российская империя, под юрисдикцией которой с 1877 по 1917 находилась Бессарабия, сыграла определяющую роль в экономическом и социальном развитии региона.

Напротив, доказал молодой историк, в развитии края сыграли значительную роль именно уроженцы этого многонационального края.

После лекции в присутствии аудитории директор музея Галина Маратаева предложила учителю работу в музее. Это предложение, ставшее сюрпризом для Вячеслава, было поддержано бурными аплодисментами.

– Никаких отказов – работаем! – ответил Вячеслав.

На фото: Вячеслав Тихня и Галина Маратаева во время лекции учителя в музее

Антонина Бондарева (Рени)
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