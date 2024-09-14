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День танковых войск Украины: чей это праздник

День танковых войск Украины: чей это праздник

14 сентября 2024 в Украине отмечают День танковых войск. Этот праздник был установлен указом Президента Украины от 9 сентября 2023 года. Он посвящен чествованию мужества и героизма воинов-танкистов, борющихся за свободу, независимость и территориальную целостность нашей страны.

История праздника танковых войск

Украинские танковые войска имеют долгую историю, которая берет свое начало еще в советское время. С обретением независимости Украины был установлен официальный праздник «День танкистов», который отмечался ежегодно во второе воскресенье сентября. В 2023 году было принято решение изменить дату и смысл этого праздника, установив День танковых войск на 14 сентября.

Роль танковых войск в Украине

Танковые подразделения – одна из ключевых составляющих Вооруженных Сил Украины. Они обеспечивают мобильность, огневую мощь и защиту на поле боя. С началом полномасштабной войны с россией танковые войска показали себя как важный элемент украинской армии, эффективно противодействуя многочисленным бронетанковым подразделениям противника.

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Украинские танковые войска показали высокую эффективность в боях, в частности, в отражении многочисленных атак российских бронетанковых подразделений. Они активно используются для прорыва оборонительных линий противника, поддержки пехоты и обеспечения мобильности в поле боя.

Роль танковых войск в противостоянии русским агрессорам после полномасштабного вторжения стала еще более важной. С началом вторжения в феврале 2022 года танковые подразделения ВСУ сыграли ключевую роль в сдерживании и отражении атак противника.

Изменения в танковых войсках Украины после начала войны

После начала войны украинские танковые войска претерпели значительные изменения. Была проведена модернизация существующих танков, а также закуплены новые машины. Среди новых образцов техники, которые появились на вооружении ВСУ, можно выделить танки Т-84 «Оплот» и Т-64БВ с улучшенными характеристиками. Украина получила современные западные танки, такие как Leopard 2 и Challenger 2, что значительно повысило боевую способность украинских танковых подразделений.

Этот день является прекрасной возможностью выразить благодарность всем военнослужащим танковых войск, которые с честью и отвагой защищают нашу страну.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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