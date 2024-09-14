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День міста Рені: як історик спростував міфи, нав’язані росіянами

День міста Рені: як історик спростував міфи, нав’язані росіянами

У другу суботу вересня мешканці Рені відзначають День міста. Напередодні свята, яке цього року випадає на 14 вересня, у Ренійському історико-краєзнавчому музеї пройшла унікальна лекція, яка завершилася несподіваним сюрпризом, бурхливими оплесками та навіть сльозами радості.

Героєм події став наш спільний знайомий В’ячеслав Тіхня, з яким читачі газети «Одеське життя» познайомилися навесні цього року: у рамках нашого інформаційного проекту молодий чоловік, який пересувається на кріслі колісному, розповів про те, з якими труднощами стикаються люди з інвалідністю.

Для самого В’ячеслава Валерійовича необхідність пересуватися на колісному кріслі не стала перепоною – він закінчив на «відмінно» школу, вступив до Ізмаїльського гуманітарного університету та отримав диплом бакалавра.

Після публікації на молодого фахівця «накинули оком» співробітники Ренійського музею і незабаром запропонували В’ячеславу підготувати лекцію.

Потрапити у музей вчителю допоміг проект, реалізований нещодавно громадською організацією «Наша спадщина», в рамках якого в закладах культури, зокрема Ренійському музеї, були встановлені зручні пандуси.

Історик, познайомившись з експозиціями, запропонував тему «Міфи про місто Рені другої половини 19-20 століття».

Почерпнувши необхідну інформацію в Ізмаїльському, Одеському та Київському національному архівах, він підготував презентацію. Історик поставив за мету спростувати давно нав’язані наративи про те, що саме Російська імперія, під юрисдикцією якої з 1877-го по 1917-й перебувала Бессарабія, відіграла визначальну роль в економічному та соціальному розвитку регіону.

Навпаки, довів молодий історик, у розвитку краю відіграли значну роль саме уродженці цього багатонаціонального краю.

Після лекції в присутності аудиторії директорка музею Галина Маратаєва запропонувала вчителю роботу в музеї. Ця пропозиція, яка стала сюрпризом для В’ячеслава, була підтримана бурхливими оплесками.

– Ніяких відмов – працюємо! – відповів В’ячеслав.

На фото: В’ячеслав Тіхня і Галина Маратаєва під час лекції вчителя у музеї

Антонина Бондарева (Рени)
Антоніна Бондарєва ПРОФІЛЬ
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