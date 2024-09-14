Коррупция – это измена: в центре Одессы прошла традиционная акция

Об этом сообщает Телеграм-канал «Одеське життя».

И снова акция не ограничилась площадью перед одесской мэрией – теперь ее участники привлекают внимание автомобилистов, стоя на обочине улицы Преображенской возле Соборной площади. Они напоминают: война продолжается и очень важно поддерживать ВСУ, а не тратить бюджетные средства на сомнительные тендеры, а также, что коррупция – это измена.

Напомним, 28 августа исполнился ровно год с начала еженедельной акции протеста у одесской мэрии. Ее инициировала известная волонтер, глава БФ «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова.

Стоит отметить, что несмотря на то, что чиновники долгое время игнорировали участников пикета, все же определенных успехов им удалось достичь. И прекращать ежесубботнюю акцию они пока что не собираются, поскольку уверены: власть недостаточно делает для наших защитников.

Читайте также: В Одессе призывают создать «единый достойный» проект Аллеи Славы.

Фото участников пикета