Новости Одессы и Одесской области

Как Праздник цветов превратился в День города Рени

Как Праздник цветов превратился в День города Рени

В этом году 14 сентября город Рени будет отмечать 276-летие. А впервые День города праздновали в 1998 году.

– К тому времени уже многие города отмечали свой день рождения, – рассказывает ветеран местного самоуправления Валентина Дьяченко. – Тогда Ренийская райгосадминистрация вышла с инициативой также учредить такой праздник, и Ренийский городской совет принял соответствующее решение.

До этого в городе много лет существовала очень хорошая традиция проводить в сентябре Праздник цветов.

Дети и взрослые приносили в городской парк свои композиции, поражая полетом фантазии. И поскольку этот праздник был популярен, а время года – прекрасным, День города Рени соединили с Праздником цветов.

Аллея живых скульптур

Каждый год организаторы пытались сделать что-то новое – велопробег, парад байкеров, выставку военной и специальной техники, выступления дрифтеров. Аллея живых скульптур, молодежные флешмобы и даже национальное блюдо шурпа на тысячу персон – есть о чем вспомнить.

Живая скульптура, интервью

В период широкомасштабной войны День города становится благотворительной ярмаркой: жители собирают деньги для поддержки ВСУ.

На снимках: Аллея живых скульптур в День города Рени – архивные фото

Антонина Бондарева (Рени)
Антонина Бондарева ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua