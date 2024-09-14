Как Праздник цветов превратился в День города Рени

В этом году 14 сентября город Рени будет отмечать 276-летие. А впервые День города праздновали в 1998 году.
– К тому времени уже многие города отмечали свой день рождения, – рассказывает ветеран местного самоуправления Валентина Дьяченко. – Тогда Ренийская райгосадминистрация вышла с инициативой также учредить такой праздник, и Ренийский городской совет принял соответствующее решение.
До этого в городе много лет существовала очень хорошая традиция проводить в сентябре Праздник цветов.
Дети и взрослые приносили в городской парк свои композиции, поражая полетом фантазии. И поскольку этот праздник был популярен, а время года – прекрасным, День города Рени соединили с Праздником цветов.
Каждый год организаторы пытались сделать что-то новое – велопробег, парад байкеров, выставку военной и специальной техники, выступления дрифтеров. Аллея живых скульптур, молодежные флешмобы и даже национальное блюдо шурпа на тысячу персон – есть о чем вспомнить.
В период широкомасштабной войны День города становится благотворительной ярмаркой: жители собирают деньги для поддержки ВСУ.
На снимках: Аллея живых скульптур в День города Рени – архивные фото