Как Праздник цветов превратился в День города Рени

– К тому времени уже многие города отмечали свой день рождения, – рассказывает ветеран местного самоуправления Валентина Дьяченко. – Тогда Ренийская райгосадминистрация вышла с инициативой также учредить такой праздник, и Ренийский городской совет принял соответствующее решение.

До этого в городе много лет существовала очень хорошая традиция проводить в сентябре Праздник цветов.

Дети и взрослые приносили в городской парк свои композиции, поражая полетом фантазии. И поскольку этот праздник был популярен, а время года – прекрасным, День города Рени соединили с Праздником цветов.

Каждый год организаторы пытались сделать что-то новое – велопробег, парад байкеров, выставку военной и специальной техники, выступления дрифтеров. Аллея живых скульптур, молодежные флешмобы и даже национальное блюдо шурпа на тысячу персон – есть о чем вспомнить.

В период широкомасштабной войны День города становится благотворительной ярмаркой: жители собирают деньги для поддержки ВСУ.

На снимках: Аллея живых скульптур в День города Рени – архивные фото