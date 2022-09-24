В Одессе облагородили один из самых масштабных перекрестков (фоторепортаж)

В Одессе открыли памятную доску выдающемуся скульптору прошлого (фоторепортаж) Сегодня, 21 сентября, в Одессе открыли памятную доску скульптору Борису Эдуардсу на доме, где он жил и работал, по адресу: ул. Ляпунова, 3.

Инициатором проекта стал художник и искусствовед Владимир Кудлач. Автором доски выступил скульптор Николай Худолий. ПОДРОБНЕЕ

Украинцы высмеяли российского диктатора за объявление могилизации Путин, российский диктатор, все больше теряет связь с реальностью. Теперь он объявил в россии мобилизацию, которой, как он обещал раньше, «не будет». Украинцы традиционно высмеяли очередное безумное решение путлера, приближающее его конец. ПОДРОБНЕЕ