В Одессе облагородили один из самых масштабных перекрестков (фоторепортаж)

В Одессе продолжаются системные работы по обновлению разметки на дорогах и пешеходных переходах. Так, на днях специалисты коммунального учреждения «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» (КУ «СМЭП») нанесли разметку для велопереездов на перекрестке улицы Канатной, улицы Сегедской и проспекта Гагарина. Также на этом участке оптимизировано дорожное движение.
Своими впечатлениями от одного из масштабных перекрестков в Одессе поделился директор КУ «СМЭП» Денис Корсаков.
«На указанном перекрестке, в соответствии с новой схемой организации дорожного движения появились велопереезды и оптимизировано дорожное движение. К сожалению фото не передают всю красоту…», – написал он у себя в Facebook.
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Фото с Facebook-страницы КУ «СМЭП»