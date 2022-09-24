Мариуполь – это Украина: в Одессе прошла акция против «референдума» (фоторепортаж)

Сегодня, 24 сентября 2022 года, в одесском Центре помощи переселенцам из Мариуполя прошла акция против так называемого «референдума» о присоединении оккупированных территорий Украины к россии.

На мирную акцию пришли около 30 человек. Они принесли с собой плакаты и флаги Донбасса.

«Очень важно сейчас поддержать эту акцию, поскольку не будет ничего хорошего там. С 2014 года, когда Россия создала «ЛНР», «ДНР», там ничего не выстроилось, ничего не создалось. Вот все, что они разрушили при оккупации, так оно там и осталось. Я не верю, что они что-то там сделают. То, что они сейчас там делают – это так, замыливание глаз»,

– рассказала переселенка из Мариуполя Ирина.

Подобные акции провели в гуманитарных штабах для мариупольцев по всей Украине. В Одессе организацией занялась Анна Каморали:

«Сегодняшняя акция для того, чтобы показать всему миру, всем нашим друзьям и недругам, что Мариуполь – это Украина, что мы хотим вернуться в свой украинский Мариуполь. И мы все равно вернемся, будем его отстраивать и будем жить в своем мирном, добром украинском Мариуполе».

Да, Мариуполь – это город, куда хочется вернуться. Такой вывод сделала корреспондент «Одесской жизни», побывав там ровно год назад, за полгода до начала страшной войны… Своими впечатлениями она поделилась в статье: «Город, куда хочется вернуться: как и чем живет прифронтовой Мариуполь?»

Давайте вспомним, каким был Мариуполь еще год назад…

Источник: Суспiльне Одеса