Дачные советы сентября: осенняя заправка почвы, «зажигалка» для компоста и календарь работ

Резкий переход из жаркого лета в прохладную осень заставляет дачников ускориться при подготовке растений к сезону следующего года. Виноград разгружают от гроздей для вызревания лозы, ускоряют созревание томатов, грядки перекапывают, отправляя растительные остатки в осенний компост. А еще можно один раз внести в почву натуральный строительный материал и забыть о дефиците кальция на 15-20 лет.

Во саду ли в огороде

Сад. Продолжают убирать падалицу и мумифицированные плоды с веток. Время начала сбора плодов. Созревание семечковых культур определяют по потемнению большинства семечек. Старайтесь не повредить пруиновый (восковой) налет на плодах. Прекращают поливы. Если есть время, делайте санитарную обрезку, а также удаляйте листья вместе с гусеницами американской белой бабочки.

Огород. Перекапывайте освободившиеся грядки. Убирайте растительные остатки, выпалывайте сорняки, особенно с созревающими семенами. Грядки после томатов, тыквенных или бобовых можно подготовить для посадки озимого чеснока.

Цветник. Наступает время для выкопки луковичных, которые хранятся в помещении. Зимующие в открытом грунте луковицы и многолетние цветы делят, рассаживают, пересаживают. Обрезают растения, которые цветут на приростах текущего года: гибискус, снежноягодник, гортензия метельчатая, летнецветущая спирея, лапчатка.

Виноградник. Продолжают сбор винограда. Любые сорта винограда не стоит передерживать на лозе, чтобы она хорошо вызрела. Этому также способствует удаление молодой поросли, образовавшейся после чеканки. Если на винных сортах появляются засохшие ягоды, немедленно отправляйте грозди на переработку. Иначе за вас это сделают осы и фруктовые мухи – дрозофилы. Самое время пройтись по друзьям и соседям для дегустации винограда и наметить понравившиеся сорта для размножения.

Защита растений: профилактика фитофтороза пивом

Какой бы теплой ни была осень, в одну из ночей может резко похолодать или пойти холодный дождь. Едва начавшие созревать томаты могут пострадать от фитофтороза.

Подобная беда также случается с тыквами, кабачками, огурцами, которые остались на грядках. Особенно от этого страдают огороды «выходного дня». Но существует довольно простой способ защиты. Если вы примените его за пару дней до резкого изменения погоды, то сможете спасти растения от заболевания, а также ускорить созревание плодов за счет хмельной подкормки.

Понадобится любое светлое пиво. Аминокислоты, содержащиеся в пиве, очень неблагоприятны для фитофтороза и мучнистой росы, они создают защитную белковую пленочку на поверхности плодов. Понадобится один стакан пива на литр воды. Полученным раствором обильно опрыскивают растения. Периодичность опрыскивания зависит от погоды и вашего желанием «поделиться» пивом с растениями.

Минеральные удобрения: осенняя заправка почвы

Об урожае на приусадебных участках нужно заботиться загодя, с осени. Прежде всего, применяют осеннюю заправку почвы удобрениями, чтобы весной на старте растения не испытывали никаких трудностей в питании.

Существует немало огородных растений, которые страдают от дефицита кальция: томаты и перцы (вершинная гниль), чувствительны к нехватке кальция бобовые растения, картофель, капуста, луковые культуры.

Одна из важнейших функций кальция – обеспечивать крепкое сцепление клеток между собой. Нехватка кальция приводит к тому, что клетки плохо соединяются, становятся рыхлыми и пропускают через межклеточное пространство всевозможные патогены. Растения в состоянии дефицита кальция сильно поражаются вредителями.

О нехватке кальция может сигнализировать календула: на таких почвах она плохо развивается, быстро отцветает и завязывает семена, которые быстро осыпаются, а осенью растение сильно поражается мучнистой росой.

Колоссальным и многолетним источником кальция является мраморная крошка, которая очень медленно будет выделять в почву карбонат кальция. В процессе жизнедеятельности растений выделяются кислоты для растворения карбоната кальция и превращения его в растворимые формы.

В отличие от мелкодисперсных удобрений, таких как мел или доломитовая мука, мраморная крошка растворяется в почве очень медленно, без резкой смены кислотности, при этом обеспечивая мягкое и равномерное поступление кальция к корням. Пол-литровую банку мраморной крошки равномерно распределяют на три-четыре квадратных метра и перекапывают или тщательно взрыхляют почву. Для экономии можно закладывать мраморную крошку непосредственно в лунку. Внеся ее один раз в открытый или закрытый грунт, на 15-20 лет можно забыть о дефиците кальция.

Как ускорить созревание томатов

Независимо от осенней погоды, томаты все равно приходится дозаривать. Кроме традиционного переноса молочных томатов в теплое помещение, созревание можно ускорить с помощью опавших яблок.

Известно, что яблоки выделяют газ этилен, который ускоряет налив и созревание (дозаривание) овощей и фруктов. Один из способов – собрать под яблоней падалицу и разложить ее под кустами томатов. Если нет на даче яблони, то эту функцию прекрасно выполнят почвенные микробы, но для выделения ими этилена их нужно подкормить… молоком.

Понадобится всего 1 литр жирного молока на ведро воды. Под каждое растение выливают 1 литр молочного раствора или равномерно рассыпают одну столовую ложку сухого молока. Буквально через неделю вы увидите, как молочная подкормка ускоряет налив и созревание томатов. И самое главное: такие естественные приемы созревания никак не сказываются отрицательно на вкусе и аромате плодов.

Плодородие почвы: «зажигалка» для компоста

Коль нельзя сжигать растительные остатки, отправим их в компостную кучу. А чтобы органика быстрее перегнила, компост нужно «зажечь».

Зеленые растительные остатки не нуждаются в дополнительной «помощи» для превращения в компост. А вот осенний (желтый) компост из листового опада, соломы и высохшей ботвы – совсем другое дело. При приготовлении желтых компостов в сухую органику хорошо добавлять немного азота в виде мочевины, суперфосфата, а еще лучше – костную муку или фосфоритную муку. Все необходимые превращения произойдут к весне, и у вас получится питательный субстрат.

Для осеннего компоста самое простое, но самое худшее – это добавлять минеральные удобрения. Лучше поливайте кучу кухонными отходами, они богаты белком, который обеспечит микробы азотом, фосфором и калием. Тем более что осенью такой компост не будет привлекать мух, как это случается летом.

Что посадить и посеять в сентябре?

Благоприятные дни для посадки и посева:

кресс-салат, щавель – 28, 29;

лук на перо – 28-30;

чеснок – 12;

абрикос, вишня, слива, алыча, яблоня, айва, груша, персик, грецкий орех, инжир, облепиха, хурма, черешня – 14, 15;

земляника, клубника, гиацинт– 11;

лимонник, киви, актинидия, анютины глазки, лук-порей, огурцы, петрушка на зелень, перец жгучий, укроп, фенхель – 28, 29.

хризантема – 21-24;

цветы из луковиц, морковь, петрушка на корень, редис, сельдерей, свекла – 11, 14, 15;

Запрещенные дни: 25-27 сентября.

Агротехнические мероприятия на сентябрь:

вспашка, культивация, окучивание, рыхление – 12, 16, 17, 21-24;

закладка компоста – 19, 20;

обрезка ветвей и побегов – 16-24;

опрыскивание, уничтожение вредителей – 21-24;

полив (вне зависимости от фазы Луны) – 9-11, 19, 20, 28, 29;

прививка – 28, 29;

прополка – 21-24;

внесение минеральных удобрений – 28, 29;

внесение органических удобрений – 11, 14, 15, 19, 20.

Примечание. Все даты относятся не только к открытому грунту, но и к парникам, теплицам, комнатным растениям. Пересадка растений, как и посадка, категорически противопоказана в новолуние и под Луной в Водолее.

Ядовитая красота: чем опасен цветок аконит

Огромное количество прекрасных, радующих глаз растений не просто опасны, а смертельно опасны. Среди них привычные и распространенные в наших палисадниках цветы. Продолжаем знакомить вас с опасными цветами.

У этого цветка очень много названий: борец, волчий корень, шлемник, венерин башмачок, царь-трава, козья смерть, синеглазка, капюшон, лошадка. И все это аконит, у которого все части растения ядовиты, особенно корневая система. Достаточно всего двух граммов – и без скорой помощи не обойтись. Первые симптомы отравления: чрезмерное слюноотделение, рвота, дискомфорт в животе, жжение во рту.

(Продолжение следует)

Подготовил Юрий Руденко

Фото из открытых источников