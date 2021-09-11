Дачные советы сентября: календарь работ,

В отличие от весны, осень наступила строго по календарю. Скоро дачные хлопоты останутся позади, а пока необходимо правильно подготовить растения к наступлению морозов: подкормки, совмещенные с перекопкой, санитарные обрезки, вызревание побегов, а также подготовка посадочных ям под осеннюю посадку. И конечно же, опрыскивание против болезней и вредителей, а в некоторых случаях нужно помочь, например томатам, быстрее созреть до похолодания.

Сверяемся с Луной

Что посадить и посеять?

Агротехнические мероприятия на сентябрь:

вспашка, культивация, окучивание, рыхление — 22, 26, 27 ;

; закладка компоста — 30 ;

; обрезка ветвей и побегов — 24-30 ;

; полив (вне зависимости от фазы Луны) — 10, 11, 19, 20, 30 ;

; прививка — 10, 11, 15, 19, 20 ;

; внесение минеральных удобрений — 10, 11, 15, 19, 20 ;

; внесение органических удобрений — 24, 25, 30.

Примечание. Все даты относятся не только к открытому грунту, но и к парникам, теплицам, комнатным растениям. Пересадка растений, как и посадка, категорически противопоказана в новолуние и под Луной в Водолее.

Благоприятные дни для посадки и посева в сентябре:

абрикос, вишня, слива, алыча, яблоня — 14, 15, 24, 25;

айва, груша, персик — 15, 24 25;

грецкий орех — 15, 24-27;

ежевика, ежемалина, малина — 19, 20;

инжир, облепиха, хурма, черешня, цветы из луковиц, морковь, петрушка на корень, редис — 24, 25;

крыжовник, смородина, йошта — 15, 19, 20;

лещина, шпинат — 15;

петрушка на зелень — 9-11;

георгин, гладиолус, нарцисс, цветы из семян — 9;

анютины глазки, кресс-салат — 10, 11, 19, 20;

лук на перо — 10-15;

лук-порей, огурцы — 10, 11;

чеснок — 22;

щавель — 10, 11, 15, 19, 20;

укроп, фенхель — 10, 11, 15.

Запрещенные дни — 8 сентября (для всех культур) и 17, 18 сентября (для цветов и овощных культур).

Во саду ли в огороде

САД. Уборка плодов яблонь и груш осенних и зимних сроков созревания. Съемная зрелость осенних и зимних сортов яблок и груш определяется побурением семян, окраской мякоти и кожицы, ароматом и сочностью плодов. Перекопка приствольных кругов. Чтобы не повредить корни, перекапывайте приствольный круг по радиусам, постепенно углубляясь по мере удаления от штамба дерева.

ЯГОДНИК. Обрезка малины, смородины, крыжовника. В сентябре лучшее время закладки новой грядки земляники (клубники), а также размножение красной смородины черенками. Черенки прикапывают во влажный грунт под углом 45о, оставляя одну почку над поверхностью почвы.

ВИНОГРАДНИК. Лоза в этом году вызревает позже, как и сами грозди. Если лоза недостаточно вызревшая, то необходимо провести минимум две калийные подкормки под корень и по листьям. Чем меньше поливов, тем быстрее созревает лоза, особенно в школке. Продолжают защиту гроздей от птиц и ос: регулярно обновляют отравленные приманки для ос, надевают сетчатые мешочки на грозди.

ОГОРОД. Перекапывают освободившиеся грядки. Если на участке есть пырей или сорняки, размножающиеся, кроме семян, корневыми отводками, то вместо лопаты лучше использовать садовые вилы. При этом поклониться придется каждому сорняку, чтобы выбрать его в ручную. Регулярно удаляйте растительные остатки и опавшие плоды, не допуская их загнивания и привлечения слизней.

ЦВЕТНИК. Обрезка многолетних садовых растений, которые отцвели и закончили свой вегетативный цикл, например пионы, лилейники, флоксы и ирисы. Время пересадки и деления некоторых многолетних садовых растений (арабис, армерия, обриета, бадан, волжанка, дербенник, дицентра, лилейники, примулы, флоксы, хосты и др.).

Цветник

Вовремя выкопать и правильно сохранить

В сентябре самое время побеспокоиться о выкопке луковиц гладиолуса. Чтобы получить красивое цветение в следующем году, важно вовремя убрать и правильно сохранить луковицы до весны.

В зависимости от сорта время выкопки наступает через 30-50 дней после цветения. В первую очередь убираются ранние сорта, затем поздние сорта, а позже всех гладиолусы, которые выросли из деток. В зависимости от цвета первыми убирают гладиолусы темных тонов, затем светлых. Все дело в том, что у светлоокрашенных сортов более стойкий иммунитет против грибковых заболеваний.

Далее обращают внимание на внешний вид надземной части: если листва, стебель пожелтели и начинают отмирать, пора начинать уборочные работы.

В почве луковицы могут находиться только до наступления первых заморозков. Если морозы пришли раньше обычного, луковицы выкапывают вместе со стеблем, связывают в пучки и в подвешенном состоянии хранят в сухом проветриваемом помещении. Когда стебель пожелтеет и засохнет – луковица созрела и готова к зимовке. Стебель обрезается, как при обычной уборке, оставляя пенек до 2 см.

Луковицы выкапывают в сухую погоду, не моют. Шелуху с луковиц не снимают, отделяя детки. Старые, больные и поврежденные экземпляры отбраковывают. При подозрении на наличие трипсов под шелухой, луковицы протравливаниют инсектицидами.

Сушат луковицы месяц-полтора, разложив их в один слой в проветриваемом помещении, при температуре около 20-25оС, а хранят до весны при температуре 5оС и влажности воздуха не выше 60-70%.

Ранее в «Дачных советах» мы рассказывали о баклажанах и яблоках, луковой шелухе и мышах.

Огород

Как ускорить созревание томатов

Холодное начало сентября очень оттянуло сроки созревания томатов, особенно поздних сортов. Какие меры предпринять, чем обработать или «накачать» растения, чтобы плоды созрели на кустах естественным образом без дозаривания.

Все дело в том, что селекционеры стараются создать сорта с увеличенным количеством или размером плодов на кисти. В результате ножка, на которой висит вся кисть просто не успевает прокачивать питательные растворы к плодам. Поэтому скорость налива и созревания томатов даже при хорошей агротехнике зависит именно от пропускной способности этой ножки.

Выращивая различные сорта всегда обращайте внимание на диаметр ножки кисти, чтобы на будущее высаживать или размножать именно этот сорт.

Усилить прокачку питательных веществ через ножку малого диаметра можно с помощью внекорневой подкормки только кистей, но не всего куста, раствором гетероауксина: 2 г на 5 л воды. Укоренитель или гормон роста совершенно безопасен, он является естественным компонентом любых растений. Внекорневую подкормку обработку стоит сделать один раз примерно за 2-3 недели до планируемого срока сбора плодов. И не обязательно дожидаться осени, можно начинать со второй половины лета.

Природный инсектицид

Растения против вредителей

Обращаясь к предыдущему опыту многих поколений земледельцев, следует вспомнить довольно известные нам растения, которые не только не подвергаются нашествию вредителей, но и создают некую зону безопасности для других культур.

Издавна у славян существовал обычай садить на краю усадеб куст или небольшое дерево бузины черной. Помимо обладания целебными качествами, это растение было известно и как природный инсектицид. Резкий, специфический запах бузины прогонял не только насекомых-вредителей, но и грызунов. Ветки бузины клали в амбар и хлев как средство от крыс. Настой молодых побегов и листьев бузины черной (10 л кипятка залить 1 кг свежего сырья, настаивать 10-12 часов) применяется для опрыскивания крыжовника и смородины в качестве защитного средства от бабочек огневки.

В начале лета ветки ее покрываются большими кремово-белыми соцветиями. Они издавна ценятся как народное лечебное средство, используются и в официальной медицине. Собранные и высушенные цветы обладают потогонным, противовоспалительным и противокашлевым действием. Осенью созревают вкусные плоды бузины черной, из которых готовят варенье, джем, компоты.

Плодородие почвы

Сжигать нельзя компостировать

Осенью на дачах появляется значительное количество растительных остатков, которые можно отправить в компостную яму или сжечь. В первом случае это долго, во втором – дорого, так как сжигание растительных остатков административно наказуемо.

Поэтому рассмотрим вариант быстрого приготовления компоста в небольших объемах, например в сахарных или мусорных мешках, с помощью жидкой заправки. Чтобы разложить растительные остатки и уничтожить фитопатогенную микрофлору нужны азот, фосфор и калий. Последнего элемента в растительных остатках предостаточно.

Для приготовления жидкой заправки 100 г сырых хлебопекарных дрожжей (или 70 г сухих дрожжей) разводят в 0,5 л воды и кипятят (!) 10 минут. Затем добавляют в остывший раствор 100 мл аптечного 70%-го глицерина, 2 ст. ложки сахара и самый главный компонент – триходерма (почвенный грибок, на основе которого производят такие препараты, как Триходермин, Трихоплант). Качественной концентрированной триходермы понадобится 2 ст. ложки. Хорошо перемешать, дать настояться несколько часов и затем довести раствор до 10 л водой.

Растительные остатки закладывают послойно (10-15 см, но без сильного уплотнения, чтобы внутри мешка не поднималась высокая температура) в мешок и проливают каждый слой стаканом заправки. И так до самого верха, после чего мешок завязывают и до конца зимы хранят в нежилом помещении при температуре не ниже +10оС. Чем выше температура, тем быстрее произойдет компостирование. В зависимости от влажности органики, на мешок понадобится 3-5 л и более компостной заправки.

Если вы хотите использовать компост сразу для рассады, то каждый слой растительных остатков нужно чередовать с небольшим количеством огородной землей, а перед использованием просеять полученную почвосмесь. Для внесения в открытый грунт компост просеивать не нужно.

Ранее в «Дачных советах» мы рассказывали о борьбе с вредителями и выращивании томатов.